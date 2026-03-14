Het laatste Ajax Nieuws
Aangeslagen Youri Regeer verlaat het veld met een blessure
Een aangeslagen Youri Regeer
Youri Regeer is zaterdagavond al vroeg uitgevallen tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder van Ajax liep een hamstringblessure op.
Na 25 minuten ging het mis voor Regeer, die na een behandeling op het veld vervolgens gewisseld moest worden. De middenvelder werd vervangen door Jorthy Mokio.
Het is niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Regeer is, maar bij het verlaten van het veld had de Ajacied wel erg veel pijn en leek hij behoorlijk aangeslagen.
