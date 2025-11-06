"Aanknopingspunten van Heitinga bij Ajax zijn een fata morgana"

Ajax verloor woensdagavond kansloos van Galatasaray. Met een zware confrontatie tegen FC Utrecht in het vooruitzicht, is Valentijn Driessen ervan overtuigd dat John Heitinga de situatie bij Ajax niet meer kan verbeteren. Dat blijkt uit zijn column in De Telegraaf .

Driessen kiest duidelijke woorden. "Heitinga is ervoor verantwoordelijk dat Ajax inmiddels het lachertje van Europa is met de laatste plaats in de Champions League. De onmacht kwam tegen Galatasaray ook tot uiting met zes gele kaarten aan Ajax-zijde, waarvan één voor Heitinga en zijn assistent Marcel Keizer. Heitinga heeft zijn elftal de afgelopen maanden een doodlopende weg in gedirigeerd waar hij zijn spelers nooit meer uit krijgt. De aanknopingspunten die Heitinga zei te zien de afgelopen weken zijn niet meer dan een fata morgana."

Volgens Driessen valt er niet omheen: "Een harde conclusie, maar er valt gewoonweg niet aan te ontkomen. Omdat enige groei ontbreekt bij Ajax, kunnen de beleidsbepalers in het clubbelang niet langer op hun handen blijven zitten. De kansloze exercitie tegen de Europese subtopper Galatasaray zal de geesten toch moeten hebben wakker geschud. Zelfs een resultaat bij FC Utrecht zal Ajax en Heitinga niet helpen om er bovenop te komen."