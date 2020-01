Geschreven door Mitch Marinus 12 jan 2020 om 10:01

Jong Ajax begint maandag 13 januari aan de tweede seizoenshelft van de Keuken Kampioen Divisie. In het weekend voor de hervatting nemen we de aankopen binnen het team van Mitchell van der Gaag onder de loep, met vandaag huurling Juan Familia Castillo.

Juan Familia Castillo kwam afgelopen zomer terug naar Amsterdam. De linkervleugelverdediger speelde tot 2016 in de jeugdopleiding, maar koos voor een buitenlands avontuur bij Chelsea. Nu, weer terug bij Ajax, speelt de huurling wekelijks zijn wedstrijden bij Jong Ajax. Castillo had heel even nodig te hebben om zich weer aan te passen aan het Ajax-spel, maar hij lijkt wekelijks beter te gaan spelen.

Wennen

Castillo is een aanvallende linksback. Hij maakt veel gebruik van zijn snelheid en techniek om langs de zijlijn op te stomen. De laatste wedstrijden werd hij steeds belangrijker voor het beloften elftal, zo gaf hij in de laatste twee wedstrijden voor de winterstop ook twee assists. Over de verdedigende kwaliteiten van de speler is lastig te oordelen. Hij komt weinig in de problemen in de Keuken Kampioen Divisie, maar zal uiteindelijk in grotere wedstrijden echt getest moeten worden. Al met al lijkt hij vrij makkelijk mee te komen op het niveau van de beloften en dat zag ook Erik ten Hag.

De hoofdtrainer nodigde Castillo namelijk uit voor het trainingskamp, waar hij voor de camera’s met Fox Sports vertelde: “Ik was enorm blij toen ik hoorde dat ik mee mocht naar Qatar. Ik had het eerlijk gezegd niet echt aan zien komen. Ik ben blij dat ik in de oefenwedstrijd tegen KAS Eupen mijn eerste minuten heb kunnen maken voor Ajax.”

Castillo vertelt ook hoe hij zijn eigen seizoenshelft heeft ervaren: “Ik had een langzame start, omdat ik weer moest wennen aan het Ajax-spel. Na een paar weken was ik wel gewend en dan kan je je eigen spel toepassen in het team. Ik denk wel dat ik daarin een stijgende lijn te pakken heb. Natuurlijk hoop ik dat ik na dit trainingskamp vaker mag meetrainen met het eerste, maar het is ook belangrijk om wedstrijden te spelen bij Jong.”

Optie tot koop

“Het plan is om een heel seizoen bij Ajax te spelen en in Jong te beginnen om weer aan het spel van Ajax te wennen. Als ik het goed doe, dan gaat Ajax de optie lichten in het contract. Daar doen we het voor dit seizoen. Dat is mijn doel, maar ik wil niet te ver vooruit kijken en elke wedstrijd proberen goed te spelen.”

Met het eventuele vertrek van Nicolás Tagliafico, zal Ajax wellicht in de zomer een vervanger moeten zoeken. Het is afwachten hoe de tweede seizoenshelft verloopt en dus ook of Ajax de verdediger daadwerkelijk gaat kopen. Met Castillo heeft Ajax in ieder geval een aanvallende linksback in huis.