Geschreven door Mitch Marinus 11 jan 2020 om 10:01

Jong Ajax begint maandag 13 januari aan de tweede seizoenshelft van de Keuken Kampioen Divisie. In het weekend voor de hervatting nemen we de aankopen binnen het team van Mitchell van der Gaag onder de loep, met vandaag allereerst Kik Pierie.

De verdediger speelde in de eerste seizoenshelft 15 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en ook droeg daarbij regelmatig de aanvoerdersband. Deze verantwoordelijk duidt er min of meer op, dat Pierie in het veld de leiding op zich zou moet nemen. Met 31 wedstrijden bij SC Heerenveen op het hoogste niveau, is dat natuurlijk geen gek idee, maar het eerste half jaar in Amsterdam heeft uitgewezen dat Pierre in eerste instantie vooral de druk op zichzelf moet leggen.

De verwachtingen zijn simpelweg, door de wedstrijden in de Eredivisie, hoog voor Pierie. Wellicht dat dit verwachtingspatroon er ook voor zorgt dat de prestaties van de centrale verdediger tegenvallen. Het lukt Pierie is niet wekelijks de spits van de tegenstander de baas te zijn, vooral wat betreft de agressiviteit in deze duels valt er veel te verbeteren. Waar je vooraf Pierie als stabiele verdediger zal verwachten, is het juist Jurriën Timber uit de jeugd die deze rol wel op zich heeft genomen. Timber mocht ook, door de schorsingen van Veltman en Blind, mee naar Lille, waarmee Pierie dus gepasseerd werd.

Tijdelijk vertrek

Pierie zelf vertelde op het trainingskamp in Qatar over zijn eerste periode bij Ajax. In gesprek met Fox Sports vertelt hij totaal geen spijt te hebben: “Veel mensen van buitenaf zullen denken: hij speelde in de Eredivisie en nu niet meer. Waarom doe je dat? Maar ik denk dat deze stap uiteindelijk beter is voor mijn ontwikkeling. Ik word hier beter van.”

“Met de club hebben we een plan opgesteld en daar hebben de club en ik vertrouwen in”, vertelt Pierie. De verdediger kan zich aan dit plan vasthouden en ook kijken naar teamgenoot Perr Schuurs. Pierie heeft zich in de eerste seizoenshelft aan kunnen passen en kan zich op de achtergrond nu verder ontwikkelen. Perr Schuurs heeft een soortgelijk traject belopen, hij speelde vorig jaar ook vrijwel alles in de Keuken Kampioen Divisie en lijkt nu vrij dicht bij een basisplek in het eerste team te zitten.