'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Het laatste Ajax Nieuws

'Aanpassing bierbeleid bij Ajax merkbaar': "Ik vind het absurd"

Arthur
bron: AT5
Bier halen in het voetbalstadion
Bier halen in het voetbalstadion Foto: © BSR Agency

In de eerste seizoenshelft hadden veel Ajax-supporters reden genoeg om hun teleurstelling weg te spoelen. Voor wie het liever rustig aan deed, bleek dat echter niet overal even makkelijk. Op de tweede ring Noord en Zuid van de Johan Cruijff ArenA zijn dit seizoen namelijk alleen nog grote biertjes verkrijgbaar, met een inhoud van meer dan een halve liter.

Volgens de Arena is dat een bewuste keuze. "Die beslissing is genomen op basis van de behoeftes en om de snelheid omhoog te krijgen", zegt een woordvoerder. Niet alle supporters kunnen zich daarin vinden. Tegenover AT5 geven meerdere bezoekers aan wel degelijk behoefte te hebben aan een klein biertje. "Ik vind het absurd", zegt seizoenskaarthouder Scato Doorman, die op vak 401 zit en daardoor geen kleine biertjes meer kan halen.

"Soms op een zondag heb je niet echt zin om veel te drinken en dan wil je een klein biertje", legt hij uit. "Als je een halve liter drinkt, heb je toch twee bier op... En acht bier is toch echt een verschil met vier bier." Ook de prijs speelt voor veel supporters een rol. Een groot biertje kost 7,25 euro, terwijl een klein biertje normaal gesproken onder de vijf euro blijft. "De ticketprijzen zijn al hoog, als je dan ook nog wordt gedwongen om een grote hoeveelheid te bestellen dan is dat apart", aldus supporter Paul de Bruijn.

Daarnaast raakt de maatregel ook supporters die met de auto naar het stadion komen. Eén biertje drinken is er voor hen niet meer bij. De Arena wijst in dat geval op een alternatief: "In het hele stadion is 0.0-bier verkrijgbaar, zodat bezoekers die met de auto naar de Arena komen altijd een alcoholvrij alternatief kunnen bestellen."

AT5 vroeg de Arena om opheldering over het verdwijnen van de kleine biertjes. Het antwoord was opvallend. Volgens de woordvoerder is het kleine biertje nog steeds beschikbaar voor alle bezoekers. "Je kunt in elke sector van de Johan Cruijff Arena, dus overal waar bezoekers toegang hebben, zowel een klein als een groot bier bestellen", zegt hij. "Alleen is een klein biertje niet bij elke kiosk verkrijgbaar en daardoor ook niet op alle bestelschermen zichtbaar."

Om dat te controleren deed AT5 zelf onderzoek. Alle schermen en barren op de tweede ring Zuid, tussen vak 424 tot en met 430 en bij vak 401 en 402, werden bezocht. Bij geen van deze verkooppunten bleek een klein of middelgroot biertje verkrijgbaar; overal was alleen het grote formaat te krijgen. Naar aanleiding van deze bevindingen reageerde de Arena opnieuw. "We zijn er inderdaad achter gekomen dat niet overal twee maten worden geschonken, vanaf de volgende thuiswedstrijd zal iedereen toegang hebben tot minimaal één bar met kleine biertjes."

