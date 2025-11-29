'Aanstelling Nijhuis bij duel van Ajax geen toeval: "Aandacht!"

Mike Verweij vermoedt dat de keuze voor Bas Nijhuis als scheidsrechter bij Ajax – FC Groningen geen toeval is. De Ajax-watcher schrijft in De Telegraaf dat het duel van zondagavond onder hoogspanning kan staan, waardoor de KNVB waarschijnlijk bewust heeft gekozen voor een ervaren arbiter.

Verweij legt uit dat dit verband houdt met de confrontatie tussen FC Groningen en Ajax van vorig seizoen. Destijds speelde de ploeg van Francesco Farioli in de slotfase gelijk, waardoor PSV Ajax op de ranglijst voorbijging en het daaropvolgende weekend de landstitel veiligstelde.

Tijdens en na die wedstrijd liep het flink uit de hand in de Euroborg. Luciano Valente kreeg een rode kaart na een harde tackle op Jordan Henderson, en na het duel ontstond een opstootje waarbij ook de technische staf van Ajax betrokken was. Zo gaf keeper Etienne Vaessen Ajax-assistent Felipe Sanchez Mateos een klap terwijl hij al op de grond lag. Voor dit incident kreeg Vaessen later een schorsing van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.

Volgens Verweij zal Nijhuis extra alert zijn tijdens de aankomende wedstrijd. "Scheidsrechter Nijhuis zal speciale aandacht hebben voor Wout Weghorst, die de laatste weken al op het randje speelt, Thijmen Blokzijl en Vaessen in het veld veelvuldig zal tegenkomen en de provocaties van Vaessen niet zal zijn vergeten. Hetzelfde geldt voor Owen Wijndal en Kenneth Taylor, die zich ruim zes maanden geleden in Groningen ook mateloos stoorden aan Vaessen."