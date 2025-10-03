Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Aantal Ajacieden waren met hun hoofd al heel ergens anders"

Arthur
bron: Voetbal International
Youri Regeer baalt bij Olympique Marseille
Youri Regeer baalt bij Olympique Marseille Foto: © Pro Shots

Ajax ging dinsdagavond op een pijnlijke manier onderuit tegen Olympique Marseille. De Amsterdammers van trainer John Heitinga verloren met 4-0 en beleefden daarmee een van de meest beschamende Europese avonden in de clubgeschiedenis.

Lentin Goodijk analyseert de situatie bij Voetbal International: "Ajax investeerde in creativiteit en haalde een aantal goede spelers voor de voorhoede binnen, maar slaagde er niet in om een directe versterking voor de belangrijkste positie van allemaal te halen. Op de nummer 6-positie bleef Heitinga daarom publiekelijk puzzelen, met allerlei noodverbanden."

"Uiteindelijk kreeg hij eind augustus dan nog de talentvolle James McConnell erbij, maar hij zet pas zijn eerste stappen in het profvoetbal. Waar Ajax schreeuwde om leiderschap, kwam er een 21-jarige Engelsman die zijn eerste stappen in het profvoetbal zet. Ondertussen was Heitinga druk met het managen van een spelersgroep, waarin een aantal met hun hoofd al heel ergens anders was", vertelt hij.

Goodijk weet dat het niet best is in Amsterdam. "Hoewel Ajax Heitinga een selectie bood die aanvallend flink versterkt is, zijn de zwakke plekken duidelijk. Niet alleen op het middenveld, ook de keuzes op de backposities voldoen niet aan het niveau dat nodig is voor de Champions League, en zelfs niet voor de Eredivisie. NAC maakte daar afgelopen zondag nog op overtuigende wijze gebruik van", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Erik ten Hag

Erik ten Hag naar Ajax? "Die zou het misschien doen in januari"

0
John Heitinga

'Vraagtekens bij zwalkend Ajax': "Als ze Heitinga nu ontslaan..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd