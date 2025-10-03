"Aantal Ajacieden waren met hun hoofd al heel ergens anders"

Ajax ging dinsdagavond op een pijnlijke manier onderuit tegen Olympique Marseille. De Amsterdammers van trainer John Heitinga verloren met 4-0 en beleefden daarmee een van de meest beschamende Europese avonden in de clubgeschiedenis.

Lentin Goodijk analyseert de situatie bij Voetbal International: "Ajax investeerde in creativiteit en haalde een aantal goede spelers voor de voorhoede binnen, maar slaagde er niet in om een directe versterking voor de belangrijkste positie van allemaal te halen. Op de nummer 6-positie bleef Heitinga daarom publiekelijk puzzelen, met allerlei noodverbanden."

"Uiteindelijk kreeg hij eind augustus dan nog de talentvolle James McConnell erbij, maar hij zet pas zijn eerste stappen in het profvoetbal. Waar Ajax schreeuwde om leiderschap, kwam er een 21-jarige Engelsman die zijn eerste stappen in het profvoetbal zet. Ondertussen was Heitinga druk met het managen van een spelersgroep, waarin een aantal met hun hoofd al heel ergens anders was", vertelt hij.

Goodijk weet dat het niet best is in Amsterdam. "Hoewel Ajax Heitinga een selectie bood die aanvallend flink versterkt is, zijn de zwakke plekken duidelijk. Niet alleen op het middenveld, ook de keuzes op de backposities voldoen niet aan het niveau dat nodig is voor de Champions League, en zelfs niet voor de Eredivisie. NAC maakte daar afgelopen zondag nog op overtuigende wijze gebruik van", besluit hij.