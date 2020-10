Geschreven door Jordi Smit 23 okt 2020 om 12:10

© Proshots

De komst van Nick Hengelman naar Ajax kwam voor vrijwel alle supporters als een verrassing. De 30-jarige doelverdediger speelde het afgelopen seizoen nog bij Ajax Cape Town, maar is met zijn verbintenis in Amsterdam weer teruggekeerd naar Nederland.

Hengelman stapte in 2019 over van FC Twente naar de satellietclub van Ajax, waar de club onlangs de stekker eruit trok. Aangezien de competities in Zuid-Afrika momenteel stilliggen en in Nederland wel gewoon wordt gevoetbald, stuurde Hengelman een appje naar Edwin van der Sar of hij zijn conditie in Amsterdam op pijl kon houden. “Hij was een keer hier in Kaapstad, vandaar”, vertelt de keeper aan Tubantia. “Hij reageerde meteen dat hij het zou overleggen, een paar dagen later belde René Stam, de keeperstrainer van het tweede. Ik kreeg een medische test en een coronatest en weer twee dagen later mocht ik een contract tekenen tot het einde van het seizoen.”

De Amsterdamse club maakte Hengelman duidelijk dat zijn kansen op speeltijd nihil zullen zijn, maar dat vindt de sluitpost meer dan begrijpelijk. “Ajax is de beste keuken om in te kijken. Met al die grote talenten, daar word je niet slechter van. Ik heb in Afrika alle wedstrijden gespeeld, je raakt verslaafd aan spelen, maar dat zit er niet in dit jaar. Ajax heeft veel keepers en de trainer van Jong Ajax heeft er niets aan om Nick Hengelman op te stellen. En het eerste is ook superonwaarschijnlijk. Ik heb alleen perspectief op speeltijd als er veel blessures zijn.” Desondanks heeft Hengelman veel zin in zijn nieuwe uitdaging. “Het klinkt als een rare transfer, maar dat is het niet. Ajax speelt op veel niveaus en dan heb je het tweede team nog. Ze hebben meer keepers nodig, ook om mee te trainen. En ik haal het niveau niet omlaag.”