Aanwinst Kehrer krijgt complimenten bij Ajax: "Een extra wapen"
Simon Cziommer ziet in Thilo Kehrer een speler die Ajax tactisch meerdere extra mogelijkheden kan geven. De Duitse verdediger kwam deze zomer op huurbasis over van AS Monaco en kan volgens Cziommer vooral met zijn snelheid en loopvermogen belangrijk worden.
Cziommer kan inhoudelijk minder over Kehrer zeggen dan over Marc ter Stegen en Julian Brandt, omdat hij de verdediger de laatste tijd minder vaak heeft zien spelen. Toch kent hij de belangrijkste kwaliteiten van de voormalig speler van Paris Saint-Germain.
"Maar wat ik van hem weet, is dat hij heel snel is en dat hij over kwaliteiten beschikt om goed te verdedigen. Hij kan als centrale verdediger uit de voeten, maar met zijn loopvermogen en snelheid ook prima aan de rechterkant spelen", vertelt Cziommer aan De Telegraaf.
Juist die veelzijdigheid kan Ajax volgens hem goed gebruiken. "Ik denk dat hij daarmee een extra wapen is. Hij kan een 'man meer' creëren door op te komen en je kunt met hem ook makkelijker één-op-één spelen in het centrum, omdat hij de afstanden goed kan overbruggen."
De combinatie met Ter Stegen achter hem maakt volgens Cziommer bovendien een agressievere speelwijze mogelijk. "Met een keeper als Ter Stegen achter hem, die hoog staat, kun je bovendien tegen vrijwel elke tegenstander hoog druk zetten."
Kehrer is een van de drie Duitse spelers die Ajax deze zomer aantrok. Cziommer noemt dat opvallend en mooi, maar plaatst er ook meteen een duidelijke voorwaarde bij. "Dat daar nu drie Duitsers in participeren, is een mooi gegeven. Dat vind ik prachtig, als ze maar wel presteren."
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