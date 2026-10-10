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Aaron Bouwman al spoedig in Oranje? "Voor Xavi geen blinde vlek"

Rik Engelbertink
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen juicht het toe dat Xavi de Eredivisie als bondscoach niet over het hoofd ziet. Het kan ook betekenen dat binnen een luttele tijd een speler als Aaron Bouwman al aan kan sluiten bij Oranje. 

"Voor de status, het imago en de uitstraling van de Eredivisie is het geweldig dat internationals van eigen bodem daarin actief zijn", meent Driessen bij De Telegraaf. "Tijdens het WK werd de Eredivisie bij Oranje slechts vertegenwoordigd door PSV’er Til en Ajax-reserve Wout Weghorst. Luciano Valente (Feyenoord) en Kees Smit (AZ) vielen voor het WK af na een kort trainingskamp."

"De Eredivisie is voor Xavi geen blinde vlek. Dat betekent een goede stimulans voor Nederlandse spelers; Oranje is haalbaar via de eigen competitie", ziet hij. "Valente en Smit zijn al in beeld bij de Spanjaard, die ongetwijfeld ook internationals van Jong Oranje in de Eredivisie nauwlettend volgt."

"Naast Givairo Read (Feyenoord), Wouter Goes (AZ), Ro-Zangelo Daal (AZ) en Aaron Bouwman (Ajax) is Ayoub Oufkir (AZ) een interessant geval", vindt hij. "De door Sparta opgeleide rechtsbuiten van AZ werd in 2025 met Oranje onder 19 Europees kampioen. Dinsdag was Oufkir uitblinker bij Jong Oranje, dat zich kwalificeerde voor de EK-playoffs."

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