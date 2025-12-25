AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

Amber
bron: ESPN

Aaron Bouwman heeft een bijzondere periode achter de rug. De 18-jarige verdediger vocht zich de afgelopen weken in de basis bij Ajax en zag zijn goede spel beloond worden met een contractverlenging.

Ondanks zijn goede ontwikkeling blijft Bouwman zelfkritisch. "Wat beter gaat, is het leiding nemen van achteruit. Het positie kiezen en verdedigend staan, gaat ook beter. Al kan alles beter natuurlijk. Er zijn natuurlijk altijd kleine details", vertelt de verdediger in gesprek met ESPN. "Tegen Feyenoord kon je bijvoorbeeld ook een paar keer zien dat Ayase Ueda uit mijn rug kon komen. Dat zijn wel dingetjes die beter moeten."

Wat volgens hem het sterkste aspect is van zijn spel? "Het inzicht. Ik kan het spel redelijk goed lezen en met mijn rust aan de bal kan ik wel ver komen, denk ik", zo klinkt het. Dit seizoen speelde hij tot dusver vier competitiewedstrijden. Daarin scoorde hij eenmaal.

