Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

Ondanks zijn goede ontwikkeling blijft Bouwman zelfkritisch. "Wat beter gaat, is het leiding nemen van achteruit. Het positie kiezen en verdedigend staan, gaat ook beter. Al kan alles beter natuurlijk. Er zijn natuurlijk altijd kleine details", vertelt de verdediger in gesprek met ESPN. "Tegen Feyenoord kon je bijvoorbeeld ook een paar keer zien dat Ayase Ueda uit mijn rug kon komen. Dat zijn wel dingetjes die beter moeten."

Wat volgens hem het sterkste aspect is van zijn spel? "Het inzicht. Ik kan het spel redelijk goed lezen en met mijn rust aan de bal kan ik wel ver komen, denk ik", zo klinkt het. Dit seizoen speelde hij tot dusver vier competitiewedstrijden. Daarin scoorde hij eenmaal.