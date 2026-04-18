Aaron Bouwman doet onthulling: "Hij stond vroeger op de F-Side"

Aaron Bouwman is dit seizoen doorgebroken bij Ajax. De achttienjarige verdediger speelde al twaalf officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Zijn gevoel bij Ajax zat er al van jongs af aan in.

Vader Pieter Bouwman is een fanatieke Ajax-supporter. "Hij stond vroeger op de F-Side", vertelt Aaron tegenover ELF Voetbal Magazine. "Hij heeft me veel foto's laten zien. Ook ging hij regelmatig Europees mee. Zo was hij in Santiago Bernabéu toen Ajax ruim verloor van Real Madrid (4-1 op 4 december 2012, red.). Nu staat hij nog af en toe tussen de mensen van de F-Side, maar dan in een ander vak. Hij heeft ook gevoetbald, bij DEM in Beverwijk. Een rechtsback." 

"Mijn moeder Caroline danste vroeger", vervolgt Bouwman. "Ze komt uit Londen en heeft mijn vader ontmoet in een bar in Amsterdam, waar ze met vriendinnen op bezoek kwam. Mijn opa en oma van mijn moeders kant wonen niet ver van het Emirates Stadium van Arsenal. Ik ben één of twee keer per jaar daar."

De familie van Bouwman komt ook graag naar Nederland. "Vooral oma. Ze zit dan ook in het stadion. Ik weet niet of opa en oma mijn wedstrijden in Londen kunnen ontvangen. Ze krijgen video's doorgestuurd van mijn moeder. Ik stuur zelf ook regelmatig filmpjes van acties door. De familie van mijn opa komt uit Jamaica."

Door zijn wortels kan Bouwman voor drie verschillende landen uitkomen. "Voor mij is de keuze niet moeilijk. Dat is en blijft Nederland. Uitkomen voor Jamaica of Engeland is geen optie. Ik wil straks voor mijn kans gaan in het grote Oranje als het zover is", besluit hij. 

Gerelateerd:
Abdellah Ouazane

Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."

0
Het logo van Ajax in de Arena

Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."

Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"

Ajax moet mogelijk uitwijken door Harry Styles: 'Twee opties'

Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"

Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"

Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"

'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
