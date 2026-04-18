Aaron Bouwman doet onthulling: "Hij stond vroeger op de F-Side"

Aaron Bouwman is dit seizoen doorgebroken bij Ajax. De achttienjarige verdediger speelde al twaalf officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Zijn gevoel bij Ajax zat er al van jongs af aan in.

Vader Pieter Bouwman is een fanatieke Ajax-supporter. "Hij stond vroeger op de F-Side", vertelt Aaron tegenover ELF Voetbal Magazine. "Hij heeft me veel foto's laten zien. Ook ging hij regelmatig Europees mee. Zo was hij in Santiago Bernabéu toen Ajax ruim verloor van Real Madrid (4-1 op 4 december 2012, red.). Nu staat hij nog af en toe tussen de mensen van de F-Side, maar dan in een ander vak. Hij heeft ook gevoetbald, bij DEM in Beverwijk. Een rechtsback."

"Mijn moeder Caroline danste vroeger", vervolgt Bouwman. "Ze komt uit Londen en heeft mijn vader ontmoet in een bar in Amsterdam, waar ze met vriendinnen op bezoek kwam. Mijn opa en oma van mijn moeders kant wonen niet ver van het Emirates Stadium van Arsenal. Ik ben één of twee keer per jaar daar."