Aaron Bouwman in de fout bij Ajax? "Dan is er niets aan de hand"

Ajax wist dinsdagavond met 1-2 te winnen van Villarreal. Een knappe zege van de Amsterdammers en hoofdtrainer Fred Grim was dan ook tevreden. Al beleefde Aaron Bouwman een wat minder moment in het verdedigen bij de tegentreffer.

"Je ziet dat een foutje op dit niveau heel makkelijk afgestraft kan worden", vertelde Grim na afloop van het duel voor de camera van Ziggo Sport. "Het is geen excuus, maar er is op een gegeven moment oponthoud en wij moeten dan veel scherper beginnen na dat incident aan de zijkant."

Vervolgens kreeg de hoofdtrainer de vraag of Bouwman betere rugdekking had moeten geven bij de tegentreffer. "In principe hebben wij met vijf op lijn achterin altijd iemand over, als we maar op tijd door kantelen. In dit geval had Aaron de bal iets meer moeten aanvallen en dan is er in mijn ogen ook niet zoveel aan de hand", aldus Grim.