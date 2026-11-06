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Aaron Bouwman krijgt mooie beloning voor cruciale interlands

Bjorn
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

Aaron Bouwman heeft een uitnodiging gekregen voor de selectie van Jong Oranje. De verdediger van Ajax is voor het eerst opgeroepen door bondscoach Michael Reiziger.

Net als Feyenoorder Jerayno Schaken maakt Bouwman voor het eerst deel uit van de selectie van Jong Oranje, dat deze maand twee cruciale EK-kwalificatiewedstrijden speelt. In een dubbele ontmoeting met Jong Denemarken wordt bepaald wel land zich plaatst voor het eindtoernooi in Albanië en Servië.

De eerste ontmoeting vindt plaats op vrijdag 13 november in het Vejle Stadion in Denemarken, waar om 18.30 uur wordt afgetrapt. Vier dagen later, op dinsdag 17 november, volgt de beslissende return in het Yanmar Hanasaka Stadion in Almere. Ook deze wedstrijd begint om 18.30 uur. Net als Bouwman kreeg ook Ajax-speler Dies Janse een oproep.

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