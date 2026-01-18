Aaron Bouwman kritisch: "Dan roep je het ook over jezelf af"

Het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles eindigde zaterdagavond in een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers gingen met een 2-0 voorsprong de rust in, maar gaven die na de thee weg. Verdediger Aaron Bouwman houdt zichzelf verantwoordelijk voor de verdedigende organisatie.

"We hebben de eerste helft genoeg kansen gekregen en dan is 2-0 nog weinig, vind ik zelf", begint hin in gesprek met ESPN. "Als je het daar al afmaakt, dan hoeft het niet zo moeilijk te zijn in de tweede helft. We komen nog wel goed de rust uit en we creëren nog wel een grote kans. Daarna laten we ons wel weer te makkelijk naar achteren duwen."

"Dan roep je het eigenlijk over jezelf af dat de 2-1 valt. Dan gaan ze nog meer pushen en dan valt uiteindelijk de 2-2. De eerste helft hebben we bijna niets weggegeven achterin als team. Zij deden ook wat anders in het opbouwen waardoor wij het wat lastiger hadden in het drukzetten af en toe. Maar ja, alsnog is het te makkelijk."

De verdediger geeft vervolgens aan wie de leiding heeft over de verdediging in zo'n wedstrijd. "Sowieso ikzelf, Ko (Itakura, red.), de keeper (Vitezslav Jaros, red.) en iedereen die achterin staat. We moeten ervoor zorgen dat het compact blijft en sterk staat. Dat is door die twee momentjes niet gelukt", besluit hij.