Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Aaron Bouwman kritisch: "Dan roep je het ook over jezelf af"

Tom
bron: ESPN
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © BSR Agency

Het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles eindigde zaterdagavond in een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers gingen met een 2-0 voorsprong de rust in, maar gaven die na de thee weg. Verdediger Aaron Bouwman houdt zichzelf verantwoordelijk voor de verdedigende organisatie. 

"We hebben de eerste helft genoeg kansen gekregen en dan is 2-0 nog weinig, vind ik zelf", begint hin in gesprek met ESPN. "Als je het daar al afmaakt, dan hoeft het niet zo moeilijk te zijn in de tweede helft. We komen nog wel goed de rust uit en we creëren nog wel een grote kans. Daarna laten we ons wel weer te makkelijk naar achteren duwen."

"Dan roep je het eigenlijk over jezelf af dat de 2-1 valt. Dan gaan ze nog meer pushen en dan valt uiteindelijk de 2-2. De eerste helft hebben we bijna niets weggegeven achterin als team. Zij deden ook wat anders in het opbouwen waardoor wij het wat lastiger hadden in het drukzetten af en toe. Maar ja, alsnog is het te makkelijk."

De verdediger geeft vervolgens aan wie de leiding heeft over de verdediging in zo'n wedstrijd. "Sowieso ikzelf, Ko (Itakura, red.), de keeper (Vitezslav Jaros, red.) en iedereen die achterin staat. We moeten ervoor zorgen dat het compact blijft en sterk staat. Dat is door die twee momentjes niet gelukt", besluit hij. 

Gerelateerd:
Fred Grim

Ajax 'mist' aspect op het middenveld: "Wij zijn daar druk mee bezig"

0
Oleksandr Zinchenko

'Ajax zorgt voor grote stunt en haalt Zinchenko naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Aaron Bouwman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd