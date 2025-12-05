Pak Schaal Podcast
'Ajax wil snel witte rook': "Denk dat hij wel eerder begint dan dat"
Aaron Bouwman leergierig: "Het is beter om veel te praten"

Tom
bron: Voetbal International
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © BSR Agency

Aaron Bouwman maakt momenteel een stormachtige ontwikkeling door. Afgelopen dinsdag stond de jonge verdediger zelfs in de basis tegen FC Groningen én scoorde hij. 

"Ik vind wel dat ik wat fysieker ben geworden op het veld, ik ben wat meer gaan praten en aan de bal ook wat meer volwassen geworden", noemt hij in gesprek met Voetbal International zijn groei ten opzichte van zijn vorige optreden in Ajax 1 tegen Telstar. 

Bouwman roemt daarbij ook de rol van zijn ploeggenoten. "Zij helpen me, ook op de trainingen", gaat hij verder. "Ko Itakura is bijvoorbeeld een ervaren speler, die me helpt hoe ik moet staan. Hij, maar ook andere spelers, zeggen ook dat ik moet blijven coachen. Het is beter om te veel te praten dan dat je niks zegt. In de wedstrijd waren ook Youri Baas, Kenneth Taylor, Davy Klaassen en onze keeper me aan het coachen."

