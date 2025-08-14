Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Het laatste Ajax Nieuws

Aaron Bouwman noemt grote voorbeeld: "Ik kijk weleens beelden"

Max
bron: Ajax
Aaron Bouwman en Milan Zonneveld
Aaron Bouwman en Milan Zonneveld Foto: © Pro Shots

Aaron Bouwman gaat afgelopen zondag niet snel vergeten. De zeventienjarige verdediger maakte zijn officiele debuut voor de hoofdmacht van Ajax. 

Na een goede voorbereiding mocht Bouwman bij de seizoenstart tegen Telstar (2-0) opnieuw in de basis begonnen. Helemaal feilloos ging de wedstrijd niet, geeft hij toe. "Het was wel even een domper dat ik onder die bal ging. Dat begon niet lekker", blikt hij terug op het clubkanaal van Ajax. "Maar Youri Baas maakte dat moment goed met een wereldtackle. Ik laat dat soort momenten niet in mijn hoofd zitten. Iedereen maakt weleens een foutje, zelfs de grootste spelers."

De jonge verdediger wil zich graag zo goed mogelijk spiegelen aan Virgil van Dijk. "Zijn uitstraling, zijn passing, hoe hij verdedigt, zijn slimheid; dat maakt hem een goede verdediger. Ik zou van hem goed willen leren koppen", vertelt Bouwman. "Ik moet daar beter in worden. Ik kijk wel eens beelden van Virgil, hoe hij dat aanpakt."

Kaj Sierhuis

Kaj Sierhuis lovend over Ajax-aankoop: "Echt een wapen van hem"

0
Robin Roefs bij Jong Oranje

"Ajax had hem moeten oppikken, hij is ook een echte Ajax-keeper"

0
