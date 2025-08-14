Aaron Bouwman noemt grote voorbeeld: "Ik kijk weleens beelden"

Na een goede voorbereiding mocht Bouwman bij de seizoenstart tegen Telstar (2-0) opnieuw in de basis begonnen. Helemaal feilloos ging de wedstrijd niet, geeft hij toe. "Het was wel even een domper dat ik onder die bal ging. Dat begon niet lekker", blikt hij terug op het clubkanaal van Ajax. "Maar Youri Baas maakte dat moment goed met een wereldtackle. Ik laat dat soort momenten niet in mijn hoofd zitten. Iedereen maakt weleens een foutje, zelfs de grootste spelers."

De jonge verdediger wil zich graag zo goed mogelijk spiegelen aan Virgil van Dijk. "Zijn uitstraling, zijn passing, hoe hij verdedigt, zijn slimheid; dat maakt hem een goede verdediger. Ik zou van hem goed willen leren koppen", vertelt Bouwman. "Ik moet daar beter in worden. Ik kijk wel eens beelden van Virgil, hoe hij dat aanpakt."