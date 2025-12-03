Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Aaron Bouwman onthult grote voorbeeld: "Kan veel van hem leren"

Amber
bron: Persconferentie
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © BSR Agency

Aaron Bouwman vertelde dinsdag na afloop van Ajax - FC Groningen (2-0) dat hij enorm opkijkt naar Virgil van Dijk. Vooral de uitstraling en de rust aan de bal van de aanvoerder van Liverpool vormen voor de jonge Ajacied een belangrijk voorbeeld.

De achttienjarige verdediger stond tegen Groningen voor de tweede keer op rij in de basis bij Ajax en maakte deze keer zijn eerste doelpunt voor het eerste elftal. Uit een hoekschop bij de eerste paal tikte hij de bal langs Etienne Vaessen, waarna Ajax het duel, dat zondag al na zes minuten werd gestaakt, kon beslissen. 

Tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA werd Bouwman gevraagd naar wie hij opkijkt. "Virgil van Dijk is wel mijn voorbeeld", zegt hij zonder aarzelen. "Zijn uitstraling. Verdedigend kan ik nog veel van hem leren en aan de bal heeft hij ook die rust."

Bouwman gaat ook in op de punten waarop hij zichzelf verder wil ontwikkelen. "Sowieso het positie kiezen, hoe ik verdedigend sta. Je ziet bij sommige voorzetten dat ik mijn man nog kwijt kan raken. Dat is het belangrijkste." Daarnaast wil hij sterker worden in individuele duels. "Daar kan ik me wel in verbeteren."

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim ziet Ajax winnen: "Stap voor stap naar het mooiere voetbal"

0
Mika Godts juicht

Mika Godts kraakt criticasters: "Hebben altijd wat te zeggen..."

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Aaron Bouwman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd