Aaron Bouwman onthult grote voorbeeld: "Kan veel van hem leren"

Aaron Bouwman vertelde dinsdag na afloop van Ajax - FC Groningen (2-0) dat hij enorm opkijkt naar Virgil van Dijk. Vooral de uitstraling en de rust aan de bal van de aanvoerder van Liverpool vormen voor de jonge Ajacied een belangrijk voorbeeld.

De achttienjarige verdediger stond tegen Groningen voor de tweede keer op rij in de basis bij Ajax en maakte deze keer zijn eerste doelpunt voor het eerste elftal. Uit een hoekschop bij de eerste paal tikte hij de bal langs Etienne Vaessen, waarna Ajax het duel, dat zondag al na zes minuten werd gestaakt, kon beslissen.

Tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA werd Bouwman gevraagd naar wie hij opkijkt. "Virgil van Dijk is wel mijn voorbeeld", zegt hij zonder aarzelen. "Zijn uitstraling. Verdedigend kan ik nog veel van hem leren en aan de bal heeft hij ook die rust."

Bouwman gaat ook in op de punten waarop hij zichzelf verder wil ontwikkelen. "Sowieso het positie kiezen, hoe ik verdedigend sta. Je ziet bij sommige voorzetten dat ik mijn man nog kwijt kan raken. Dat is het belangrijkste." Daarnaast wil hij sterker worden in individuele duels. "Daar kan ik me wel in verbeteren."