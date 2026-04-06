Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"
Voor Aaron Bouwman werd tweede paasdag er één om snel te vergeten. De verdediger moest met Jong Ajax aantreden tegen Vitesse en zag zijn ploeg met maar liefst 6-1 onderuitgaan.
De centrale verdediger, die dit seizoen al meerdere keren minuten maakte in het eerste elftal van Ajax, kon ook met zijn ervaring het verschil niet maken in Arnhem. Na afloop was hij dan ook duidelijk in zijn oordeel. "Het was matig, zeer matig. Het was vandaag niet goed genoeg. Ik kan er veel over zeggen, maar het was slecht", reageerde hij bij ESPN.
Onder de nieuwe trainer Óscar García komt Bouwman de laatste tijd nauwelijks nog in actie in de hoofdmacht. Waar hij eerder dit seizoen nog leek door te breken en zelfs in belangrijke wedstrijden, waaronder in de Champions League, speelde, moet hij het nu vooral doen met minuten bij Jong Ajax. Sinds februari kwam hij slechts sporadisch in actie, ondanks dat hij tussendoor nog drie volledige wedstrijden speelde voor Oranje O19.
De situatie vraagt om geduld, beseft Bouwman zelf ook. "Tuurlijk is het lastig, maar je weet dat het komt. Daar moet je jezelf ready voor maken. Ik probeer hetzelfde te doen als wat ik normaal zou doen", zegt hij over het gebrek aan speeltijd.
Eerder leek hij zelfs de concurrentiestrijd te winnen van Josip Sutalo, maar inmiddels is zijn rol veranderd. Toch blijft Bouwman nuchter onder de situatie. "Ik moet hard blijven werken voor mijn plek en die kans komt vanzelf wel, maar ik moet hard blijven werken. Als ik me tijdens wedstrijden zoals vandaag laat zien, is het niet goed genoeg", stelt hij kritisch.
Over zijn trainer is de jonge verdediger overigens positief. "Het is een goede trainer van wat ik zie op en langs het veld. Hij heeft veel passie en daar hou ik ook wel van", besluit Bouwman.
