Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"

De centrale verdediger, die dit seizoen al meerdere keren minuten maakte in het eerste elftal van Ajax, kon ook met zijn ervaring het verschil niet maken in Arnhem. Na afloop was hij dan ook duidelijk in zijn oordeel. "Het was matig, zeer matig. Het was vandaag niet goed genoeg. Ik kan er veel over zeggen, maar het was slecht", reageerde hij bij ESPN.

Onder de nieuwe trainer Óscar García komt Bouwman de laatste tijd nauwelijks nog in actie in de hoofdmacht. Waar hij eerder dit seizoen nog leek door te breken en zelfs in belangrijke wedstrijden, waaronder in de Champions League, speelde, moet hij het nu vooral doen met minuten bij Jong Ajax. Sinds februari kwam hij slechts sporadisch in actie, ondanks dat hij tussendoor nog drie volledige wedstrijden speelde voor Oranje O19.