Aaron Bouwman terug op het trainingsveld, Ajacied maakt het goed

Aaron Bouwman staat weer op het trainingsveld bij Ajax. De verdediger is goed hersteld van zijn harde botsing met Ruben van Bommel.

Eerder deze maand kwam Bouwman tijdens Ajax - PSV hard in botsing met Van Bommel. De jonge Ajacied kwam niet ongeschonden uit het duel en moest naar het ziekenhuis.

Inmiddels staat Bouwman weer op het trainingsveld bij Ajax. Voor de camera van de clubkanalen laat hij weten dat het goed gaat en hij goed hersteld is van de botsing.