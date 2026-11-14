Aaron Bouwman trots na Jong Oranje-debuut: "Bijzonder moment"

Jong Oranje won vrijdagavond met 0-3 op bezoek bij Denemarken. "Het was een leuke wedstrijd, we hebben ons ding kunnen doen en een goede uitslag kunnen neerzetten. M'n debuut was een bijzonder moment om mee te maken", vertelt hij na afloop aan ESPN. "Ik ging dit duel eigenlijk hetzelfde in als altijd. Ik was gefocust."

Bouwman stond vertrouwd naast zijn Ajax-ploeggenoot Dies Janse. "Het is lekker als je met Dies kan spelen, want ik ken hem van Ajax. Ik heb denk ik m'n ding kunnen doen. De communicatie met Dies was goed. Het is lekker dat je de nul houdt en wint bij je debuut."