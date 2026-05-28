Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"
Aaron Bouwman maakte in de laatste wedstrijd van Ajax een prima indruk. De jonge verdediger kan daarnaast terugvallen op een opmerkelijke statistiek, want met hem in de basis verloren de Amsterdammers geen enkele wedstrijd.
"Ik ken die statistiek ja", lacht Bouwman in gesprek met Voetbal International. Zijn basisplaats tegen FC Groningen was de eerste in vier maanden tijd. Geen tegendoelpunt en een belangrijke overwinning: genoeg reden voor tevredenheid. Maar dat geldt niet voor het Ajax-talent. "Ik ben altijd wel kritisch op mezelf, ik kijk vaak eerst naar de dingen die wat minder gingen."
"Deze wedstrijd duurde het aan de bal soms net iets te lang, en er was dat moment in het strafschopgebied in de tweede helft", legt hij uit. "Die dribbel, daar besefte ik wel: dit is iets té, iets te riskant. Bij dat soort dingetjes is het misschien ook weer even wennen na zo’n lange tijd. De trainer zei het ook, dat het net iets te veel risico was. En een aantal jongens gaven ook aan dat het wat sneller moet, maar ik heb niet per se op m’n kop gehad hoor."
Na afloop was Óscar García lovend over Bouwman, die van zichzelf weet dat hij soms iets té zelfkritisch is. "Dat is misschien ook een puntje bij mij, dat ik soms wat minder kritisch op mezelf moet zijn. Dat ik soms té kritisch ben en alleen let op de dingen die minder gaan. En dat ik soms ook wat meer mag kijken naar de dingen die wel goed gaan."
"Of dat lang in mijn hoofd blijft zitten? Dat valt wel mee, meestal alleen even kort na de wedstrijd. De dag daarna zit je dan met de trainer, of assistent-trainer, en kijk je de beelden. Hij zegt ook hetzelfde: 'Niet té kritisch zijn, ook blij zijn met wat ik heb neergezet", besluit Bouwman.
