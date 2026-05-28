Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"

"Ik ken die statistiek ja", lacht Bouwman in gesprek met Voetbal International. Zijn basisplaats tegen FC Groningen was de eerste in vier maanden tijd. Geen tegendoelpunt en een belangrijke overwinning: genoeg reden voor tevredenheid. Maar dat geldt niet voor het Ajax-talent. "Ik ben altijd wel kritisch op mezelf, ik kijk vaak eerst naar de dingen die wat minder gingen."

"Deze wedstrijd duurde het aan de bal soms net iets te lang, en er was dat moment in het strafschopgebied in de tweede helft", legt hij uit. "Die dribbel, daar besefte ik wel: dit is iets té, iets te riskant. Bij dat soort dingetjes is het misschien ook weer even wennen na zo’n lange tijd. De trainer zei het ook, dat het net iets te veel risico was. En een aantal jongens gaven ook aan dat het wat sneller moet, maar ik heb niet per se op m’n kop gehad hoor."