Aast Wout Weghorst op transfer? "Hij wil geen pinchhitter zijn"

"Farioli kennende gaat hij dat niet doen, omdat hij vindt dat Weghorst de ideale invaller is", stelt Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-Off. "Dat bewijst hij ook keer op keer", weet Verweij, die overigens wel vindt dat Weghorst een kans verdient. "Eigenlijk kan je niet om Weghorst heen, die gewoon dolgraag eerste spits wil zijn."

"En je moet uitkijken richting volgend jaar. Hoe gaat hij zich opstellen als Farioli doorgaat en hij krijgt geen kans als eerste spits? Want dat is waar hij naar streeft", weet Driessen. "Hij wil geen pinchhitter zijn. Zo wilde hij ook niet met Oranje mee. Als iemand het waarmaakt, dan moet je om geloofwaardigheid te behouden hem wel in de basis laten starten. En misschien zakt hij wel door het ijs, want het is wel heel iets anders dan invallen."

Mike Verweij is het daarmee eens: "Hij blijft Brobbey maar kansen geven, maar op een gegeven moment houdt dat op. Weghorst viel echt voortreffelijk in. Er gebeurde iets, dat voelde je in het stadion. Vaak is het heel veel opportunisme, maar nu was het ook gecontroleerd. Hij speelde echt goed."