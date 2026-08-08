Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"

Mohamed Abdalla maakt bij Ajax van dichtbij kennis met het niveau dat nodig is om de top te bereiken. Het zestienjarige talent is onder de indruk van Julian Brandt, die sinds zijn komst naar Amsterdam direct indruk maakt op de jonge aanvaller.

Abdalla kwam vrijdagavond namens Jong Ajax negentig minuten in actie en leverde een assist tijdens de 2-1 nederlaag tegen FC Dordrecht. Daarmee deed hij opnieuw waardevolle ervaring op, nadat hij twee weken eerder nog zijn eerste doelpunt voor de hoofdmacht van Ajax maakte in de voorronde van de Conference League. Sindsdien heeft Abdalla bovendien een nieuwe ploeggenoot om van te leren. Ajax trok deze zomer de 48-voudig Duits international Julian Brandt aan. De ervaren middenvelder laat volgens Abdalla meteen zien waarom hij op het hoogste niveau actief is geweest.

"Op de eerste training schoot hij ballen met links en rechts allebei in de goal. Toen dacht ik wel: dat is het niveau waar ik ook naartoe wil", vertelt Abdalla tegenover ESPN. De zestienjarige heeft hoge verwachtingen van Brandt en hoopt zoveel mogelijk van hem op te steken. "Het is gewoon Champions League-niveau wat die man laat zien. Ik hoop dat hij meer leuke dingen kan laten zien en ik veel van hem kan leren."

Of Abdalla zaterdag alweer samen met de Duitser op het trainingsveld staat, is nog onzeker. Na zijn volledige wedstrijd tegen FC Dordrecht wacht eerst herstel. "Ik weet niet of ik morgen bij 1 train. Ik moet herstellen", legt hij uit. Abdalla heeft in ieder geval al een duidelijk beeld van de kwaliteiten van Brandt. Vooral diens traptechniek valt hem op. "Die man heeft wel echt een vaste trap. Dat gaan jullie nog wel zien in de wedstrijd. Echt gewoon in zijnet, binnenkant paal met beide benen, serieus. Dat is het niveau waar ik naartoe wil."