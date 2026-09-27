Abdalla merkt gevolgen van Ajax-debuut: "Gaan anders naar je kijken"

Mohamed Abdalla maakt zich op voor zijn eerste wedstrijden met Oranje Onder 18. Het zestienjarige talent van Ajax heeft de afgelopen maanden een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en merkt dat zijn status binnen de nationale jeugdploeg daardoor is veranderd. Na zijn debuut in Ajax 1 kijken zijn ploeggenoten anders naar hem.

Sinds de vorige interlandperiode maakte Abdalla zijn debuut in het eerste elftal van Ajax, kwam hij in actie in de Conference League en maakte hij zijn eerste doelpunt. Inmiddels speelt de middenvelder weer voornamelijk voor Jong Ajax. "Ik ben nog steeds dezelfde persoon qua respect en normen en waarden, maar de jongens gaan wel anders naar je kijken als je bij het eerste speelt", vertelt Abdalla in gesprek met ELF Voetbal.

Ook zijn ploeggenoten bij Oranje Onder 18 zijn nieuwsgierig naar zijn ervaringen in Amsterdam. "Mijn teamgenoten willen weten wat het niveau is. Ajax heeft goede nieuwe spelers aangetrokken en mijn teamgenoten willen weten hoe goed zij kunnen voetballen. Ik vraag ook hoe het bij hen eraan toe gaat", aldus de Eindhovenaar.