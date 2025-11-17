Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Abdellah Ouazane (16) genomineerd voor bijzonder fraaie prijs

Arthur
bron: CAF Awards 2025
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Abdellah Ouazane maakt dit jaar kans op de titel Talent van het Jaar van Afrika. De zestienjarige middenvelder van Jong Ajax behoort tot de drie finalisten die overblijven voor de prestigieuze onderscheiding. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de CAF Awards 2025.

Dit seizoen debuteerde Ouazane voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en verzamelde hij daarnaast minuten in de UEFA Youth League. Ook internationaal liet hij zich nadrukkelijk zien. Voor Marokko Onder-17 speelde hij een opvallend toernooi: hij werd uitgeroepen tot Speler van het Toernooi tijdens de gewonnen Afrika Cup Onder-17. Op 14 november had hij opnieuw een belangrijk aandeel, toen hij Marokko hielp voorbij de Verenigde Staten op het WK Onder-17. Met die overwinning plaatste zijn team zich voor de achtste finale, waarin Mali de volgende opponent is.

De andere twee kanshebbers op de prijs zijn Othmane Maamma van Watford en Tylon Smith van Queens Park Rangers. Vooral Smith heeft volgens kenners een sterk dossier. Zo leidde hij Zuid-Afrika naar winst op de Afrika Cup Onder-20, werd hij uitgeroepen tot beste speler van dat toernooi en tekende hij medio 2025 een contract bij QPR in Engeland. Daardoor wordt hij door velen als favoriet gezien.

De uitreiking van de CAF Awards staat gepland voor dinsdag 19 november in Rabat, Marokko.

Abdellah Ouazane
