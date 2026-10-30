Abdellah Ouazane blikt terug: "Stage bij Feyenoord én Ajax"

Abdellah Ouazane is dit seizoen al een van de blikvangers van Ajax. De zeventienjarige creatieveling liep jaren geleden ook stage bij Feyenoord.

Ouazane mocht zich als kleine jongen bij Ajax én Feyenoord laten zien. "Ik liep stage bij Feyenoord én Ajax. Soms zelfs op één dag. Ik weet nog dat ik me dan in de auto, onderweg van Rotterdam naar Amsterdam, moest omkleden", blikt hij terug in het Algemeen Dagblad. "Shirt van Feyenoord uit en dat van Ajax aan."

De Marokkaans international maakte uiteindelijk de keuze voor Ajax. "Dat was niet lastig. Ajax was en is voor mij de beste club van Nederland", benadrukt hij.