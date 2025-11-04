'Abdellah Ouazane krijgt domper te verwerken op WK onder 17'

Abdellah Ouazane is met Marokko O17 teleurstellend aan het WK begonnen. De middenvelder van Ajax stond in de basis tegen Japan O17, maar kon een nederlaag niet voorkomen. Later op de dag speelde ook België O17 van doelman Martin Henrion, maar hij bleef op de bank tijdens de verliespartij tegen Argentinië O17.

Aan het jeugdtoernooi doen dit jaar 48 landen mee, verdeeld over twaalf groepen van vier ploegen. Marokko O17 bevindt zich in groep B, samen met Japan O17, Nieuw-Caledonië O17 en Portugal O17.

De wedstrijd tussen Japan en Marokko begon om 14.30 uur Nederlandse tijd. Ouazane stond in de basis bij de Marokkaanse ploeg en speelde een sterke eerste helft, die zonder doelpunten eindigde. Kort na rust kwam Japan echter op voorsprong via Taiga Seguchi, speler van Vissel Kobe, die de 1-0 binnenschoot.

Marokko ging daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar in blessuretijd besliste Daigo Hirashima van Kashima Antlers de wedstrijd met de 2-0. Ouazane speelde 85 minuten mee en werd vervolgens vervangen door Ahmed Mouhoub, die in januari overstapt van FUS Rabat naar FC Kopenhagen.