Abdellah Ouazane krijgt mooi nieuws uit Marokko en vliegt uit

Abdellah Ouazane heeft prachtig nieuws gekregen vanuit Marokko. De middenvelder annex aanvaller van Ajax debuteert namelijk in de A-selectie van de nationale ploeg van Marokko.

Ouazane zat nog niet eerder bij de selectie van de Atlasleeuwen. Het zeventienjarige talent beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax. Hij speelde al jeugdinterlands voor zowel Nederland als Marokko, maar heeft besloten om voor het Afrikaanse land uit te willen komen.

Nu lonkt een debuut in de ploeg van bondscoach Mohamed Ouahbi. Marokko speelt deze maand Afrika Cup-kwalificatiewedstrijden tegen Gabon en Lesotho en neemt het daarnaast in een vriendschappelijke interland op tegen Ghana.