Abdellah Ouazane krijgt mooi nieuws uit Marokko en vliegt uit
Abdellah Ouazane heeft prachtig nieuws gekregen vanuit Marokko. De middenvelder annex aanvaller van Ajax debuteert namelijk in de A-selectie van de nationale ploeg van Marokko.
Ouazane zat nog niet eerder bij de selectie van de Atlasleeuwen. Het zeventienjarige talent beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax. Hij speelde al jeugdinterlands voor zowel Nederland als Marokko, maar heeft besloten om voor het Afrikaanse land uit te willen komen.
Nu lonkt een debuut in de ploeg van bondscoach Mohamed Ouahbi. Marokko speelt deze maand Afrika Cup-kwalificatiewedstrijden tegen Gabon en Lesotho en neemt het daarnaast in een vriendschappelijke interland op tegen Ghana.
Marokko hoopt zich als titelhouder te plaatsen voor de Afrika Cup van 2027 in Kenia, Tanzania en Oeganda. Dat toernooi geldt namelijk als een belangrijke opmaat richting het WK van 2030 dat deels in Marokko wordt afgewerkt.
De Haan doet beroep op Ajax: "Kan desastreuze gevolgen hebben"
Spaan geniet van opvallende Ajax-speler: "Zo barstensvol talent"
Abdellah Ouazane krijgt mooi nieuws uit Marokko en vliegt uit
Michael Reiziger stelt oud-Ajacied aan als assistent-trainer
Dies Janse zeer dankbaar: "Ajax hoeft eigenlijk niets te doen"
Ter Stegen kan koffers pakken na opmerkelijk nieuws uit Duitsland
"Na Ajax hebben wij deze zomer beste transferbalans in Eredivisie"
Klaassen geniet bij Ajax: "Lang geleden dat ik dat heb gevoeld"
Ajax in Conference League: dit is waarom Ajax pas in oktober begint
Leonardo 'derde keuze' bij Ajax: "Dan heb je niet veel aan hem"
Oud-Ajacied over Van Gaal: "Vroeg nooit hoe het met mij ging"
Sjoerd Mossou reageert: "Daar werd Ajax significant minder van"
'Veiling Wesley Sneijder voorbij, oud-international casht flink'
Míchel roemt uitblinker: "Heel veel geluk dat hij voor Ajax koos"
Bissouma wil leidersrol nemen: "Ik ben niet de coach, maar..."
FOTO'S: John van 't Schip verkoopt villa met winst van vijf ton
Perez haalt uit na Ajax-Willem II: "Dan ben je niet al te snugger"
Ajax-keepster heeft groot voorbeeld: "Zij is echt bizar goed"
El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"
Brandt onder de indruk: "Hij speelde een geweldige wedstrijd"
Hans Kraay junior: "Slecht nieuws voor Bouwman en Dies Janse"
Cruijff deelt nieuw contract uit: "Interesse uit topcompetities"
"Cruijff is koopverslaafd, Ajax koopt zich helemaal kleurenblind"
Rafael van der Vaart wijst naar Ajacied: "Alsof ik hem slecht vind"
Van Hanegem relativeert Ajax-aankoop: "Toch te gek voor woorden?"
Duitsland smult van Brandt: "Ajax is niet het Ajax van vroeger"
Karim El Ahmadi ziet vooruitgang: "Geniet steeds vaker van Ajax"
Intens triest nieuws: Bartina Koeman op 65-jarige leeftijd overleden
OFFICIEEL | Ajax presenteert Bissouma: "Hopelijk snel speelgerechtigd"
Scorende Tsygankov looft Ajax: "Daar geniet ik enorm veel van"