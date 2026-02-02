Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Abdellah Ouazane schiet Jong Ajax naar overwinning op Willem II

Amber
bron: Ajax1
Abdellah Ouazane in actie namens Jong Ajax tegen Willem II
Abdellah Ouazane in actie namens Jong Ajax tegen Willem II Foto: © Pro Shots

Jong Ajax heeft op De Toekomst met 2-1 gewonnen van Willem II. Abdellah Ouazane scoorde tien minuten voor tijd het winnende doelpunt en tekende zo voor zijn eerste treffer in het profvoetbal.

De eerste helft bood weinig hoogtepunten. Beide ploegen kwamen nauwelijks tot grote kansen. Willem II probeerde het via Devin Haen met een kopbal van afstand, maar Ajax-doelman Joeri Heerkens plukte de bal knap uit de lucht.

In de slotfase van het eerste bedrijf kreeg Ouazane nog een kans op de openingstreffer. Na een fraaie pass van Damian van der Vaart stond de middenvelder vrij, maar zijn kopbal was te zacht om doelman Thomas Didillon echt te testen.

Kort na rust kwam Jong Ajax wél op voorsprong. Skye Vink scoorde na een indrukwekkende rush van Jinairo Johnson. Johnson dribbelde vanaf het middenveld langs vier Tilburgers en legde de bal perfect voor op Vink, die de voorzet in het doel werkte.

Willem II reageerde snel en kwam een kwartier later op gelijke hoogte. Na een vrije trap counterden de Tilburgers razendsnel, waarbij Devin Haen de 1-1 binnenwerkte.

Tien minuten voor tijd sloeg Jong Ajax opnieuw toe. Abdellah Ouazane maakte zijn eerste profdoelpunt, een mijlpaal voor de pas zeventienjarige middenvelder. Ouazane debuteerde in augustus voor Jong Ajax en kreeg al speelminuten in de KNVB Beker tegen Excelsior Maassluis. Met zijn treffer bezorgde hij de beloften van Ajax de volle winst tegen Willem II.

