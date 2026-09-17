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Abdellah Ouazane stelt jarige Ajax-fan teleur in Johan Cruijff Arena

Stefan
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Dinsdagavond was Ajax met ruime cijfers te sterk voor Willem II. De wedstrijd eindigde in een 5-1 overwinning voor de Amsterdammers, wat zorgde voor een feestelijke sfeer in de Johan Cruijff Arena.

Toch zal één supporter van Ajax een tikkeltje teleurgesteld naar huis zijn gegaan. De jonge vrouw hield twee papieren omhoog, met daarop de tekst: "Het is mijn verjaardag. Mag ik je shirt?" 

Abdellah Ouazane leek gehoor te geven aan de Ajax-supporter, want hij ging haar kant op en klom ook over de boarding. Echter bleek dat Ouazane iemand anders in het publiek een hand wilde geven. Hierna ging hij weer terug het veld op, waarna de vrouw ietwat teleurgesteld achterbleef.

De beelden zie je in de video hieronder.

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