Abdellah Ouazane winnaar van prestigieuze Lasse Schöne Trofee

Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1 Foto: © Pro Shots

Abdellah Ouazane heeft het mooiste doelpunt van de maand maart gemaakt, zo meldt Ajax woensdag via de officiële kanalen zoals X.

Zijn treffer tegen FC Den Bosch kreeg de meeste stemmen van de Ajax-fans. Jong Ajax won die wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie met 3-2; Ouazane zorgde voor de 1-1 in dat duel. Ouazane bleef Daan Elshout (tegen FC Utrecht O16) en Sean Steur (tegen Feyenoord) voor. Daarmee completeren zij de top drie van de verkiezing.

Voor Ouazane is het niet de eerste keer dat hij de zogeheten Lasse Schöne Trofee wint. In 2024 was hij ook al de beste, toen als speler van Ajax O15. Hij scoorde destijds na een fraaie actie met een mooie sleep.

Gerelateerd:
Jorthy Mokio

Ajax ondanks kritiek nog altijd groot gebruiker van jonge spelers

Jorthy Mokio

Mokio had problemen bij onderhandeling met Ajax: "Soort melkkoe"

Lees meer:
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

Etienne Vaessen

Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"

Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

Ajax ondanks kritiek nog altijd groot gebruiker van jonge spelers

Mokio had problemen bij onderhandeling met Ajax: "Soort melkkoe"

Marco van Basten bevestigt stalking: "Ze gaat steeds verder"

Godts vertrouwt in zijn Ajax: "We weten dat dit voetbal erin zit"

Marco van Basten krijgt bizarre brief thuis: "Zij is met die man"

Van Duijn voorspelt: "Zijn terugkeer bij Ajax kun je invullen"

'Ajax, Feyenoord en PSV gelinkt aan Marokkaans jeugdinternational'
