Abdellah Ouazane winnaar van prestigieuze Lasse Schöne Trofee
Abdellah Ouazane heeft het mooiste doelpunt van de maand maart gemaakt, zo meldt Ajax woensdag via de officiële kanalen zoals X.
Zijn treffer tegen FC Den Bosch kreeg de meeste stemmen van de Ajax-fans. Jong Ajax won die wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie met 3-2; Ouazane zorgde voor de 1-1 in dat duel. Ouazane bleef Daan Elshout (tegen FC Utrecht O16) en Sean Steur (tegen Feyenoord) voor. Daarmee completeren zij de top drie van de verkiezing.
Voor Ouazane is het niet de eerste keer dat hij de zogeheten Lasse Schöne Trofee wint. In 2024 was hij ook al de beste, toen als speler van Ajax O15. Hij scoorde destijds na een fraaie actie met een mooie sleep.
