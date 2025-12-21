Abdellah Ouazane ziet volgend doel: "Dat zal andere koek zijn"

"Ik voel me goed, een prachtig moment om mijn debuut te mogen maken voor een club waar je als kleine jongen al voor speelde", vertelde Ouazane voor de camera's van de Ajax-clubkanalen. "Mijn telefoon ontplofte. Ik heb niet meteen alles geopend, ik kan mezelf goed rustig houden. En anders zit het thuisfront er kort op. Dat komt wel goed."

"Die wedstrijd was woensdag. Ik hoorde maandag dat ik dinsdag met het eerste zou trainen, maar niet dat ik bij de selectie zou zitten. Toen ik dat hoorde, had ik nog een gesprek met de trainer. Daar gaf hij aan dat ik mee mocht trainen. Ik zette een goede training neer en hoorde dat ik bij de selectie zat. Dan begin je kippenvel te krijgen. Ik mocht me voor het eerst melden op het Arena-dek. Dan rijd je daar en geniet je."

"Normaal doe je een warming-up, maar je bent op het veld bij de spelers waar je normaal vanaf de tribune naar kijkt", legt Ouazane uit. "Ik deed mijn loopjes, maar was vooral aan het genieten waar de spelers mee bezig waren. Je kijkt hoe het gaat in de kleedkamer, het is volwassener, ze spreken elkaar aan. Ze laten elkaar focussen, ze weten wie rust nodig heeft, wie een peptalk nodig heeft. Dat was mooi om te zien. Ik was aan het genieten, keek mijn ogen uit."

"Nu wil ik me focussen op Jong Ajax, daar moet ik een vaste basisspeler worden en mezelf ontwikkelen. Dan gaan de kansen bij het eerste verder vanzelf vaker komen. Het allermooiste is om in de Johan Cruijff Arena te spelen, denk ik. Dat zal andere koek zijn. Nog mooier. Ik kan niet wachten op dat moment", besluit hij.