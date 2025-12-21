Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Abdellah Ouazane ziet volgend doel: "Dat zal andere koek zijn"

Tom
bron: Ajax
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © BSR Agency

Abdellah Ouazane heeft afgelopen week zijn debuut voor Ajax gemaakt. Tijdens het bekerduel tegen Excelsior Maassluis kwam de middenvelder binnen de lijnen. 

"Ik voel me goed, een prachtig moment om mijn debuut te mogen maken voor een club waar je als kleine jongen al voor speelde", vertelde Ouazane voor de camera's van de Ajax-clubkanalen. "Mijn telefoon ontplofte. Ik heb niet meteen alles geopend, ik kan mezelf goed rustig houden. En anders zit het thuisfront er kort op. Dat komt wel goed."

"Die wedstrijd was woensdag. Ik hoorde maandag dat ik dinsdag met het eerste zou trainen, maar niet dat ik bij de selectie zou zitten. Toen ik dat hoorde, had ik nog een gesprek met de trainer. Daar gaf hij aan dat ik mee mocht trainen. Ik zette een goede training neer en hoorde dat ik bij de selectie zat. Dan begin je kippenvel te krijgen. Ik mocht me voor het eerst melden op het Arena-dek. Dan rijd je daar en geniet je."

"Normaal doe je een warming-up, maar je bent op het veld bij de spelers waar je normaal vanaf de tribune naar kijkt", legt Ouazane uit. "Ik deed mijn loopjes, maar was vooral aan het genieten waar de spelers mee bezig waren. Je kijkt hoe het gaat in de kleedkamer, het is volwassener, ze spreken elkaar aan. Ze laten elkaar focussen, ze weten wie rust nodig heeft, wie een peptalk nodig heeft. Dat was mooi om te zien. Ik was aan het genieten, keek mijn ogen uit."

"Nu wil ik me focussen op Jong Ajax, daar moet ik een vaste basisspeler worden en mezelf ontwikkelen. Dan gaan de kansen bij het eerste verder vanzelf vaker komen. Het allermooiste is om in de Johan Cruijff Arena te spelen, denk ik. Dat zal andere koek zijn. Nog mooier. Ik kan niet wachten op dat moment", besluit hij. 

Gerelateerd:
Hugo Borst

Borst eist ontslag Beuker: "Hij heeft meer mensen weggejaagd"

0
Mark Verkuijl

Verschrikkelijk: Vriendin Jong Ajax-speler overleden na aanrijding

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Abdellah Ouazane
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd