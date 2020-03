Geschreven door Jessica Westdijk 26 mrt 2020 om 20:03

Vrijdag komt het boek ‘Abdelhak Nouri, een onvervulde droom’ uit. Daarom stond de uitzending van De Wereld Draait Door geheel in het teken van Abdelhak Nouri.

Zijn broer Abderrahim vertelde in het programma hoe het nu met Abdelhak gaat: “Het gaat goed met Appie. Ja, wat is goed? Hij is wakker, hij slaapt, hij eet, hij boert, maar het is niet zo dat hij zijn bed uitkomt. Op goede momenten is er een vorm van communicatie, dan beweegt hij met zijn wenkbrauwen. Dat kan hij alleen niet lang volhouden, dat lijkt topsport voor hem te zijn.”

Sinds een tijdje woont Nouri in het aangepaste huis dat voor hem is ingericht. Daar zorgt zijn familie 24/7 voor hem: “We doen alsof hij niet ziek is. We praten met hem, nemen hem mee in gesprekken en kijken voetbal met hem. We merken dat hij dat fijn vindt. Soms is het ook emotioneel, maar vaak is er glimlach. Dat doet ons goed”, zo vertelt hij.