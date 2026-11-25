Ajax heeft woensdagochtend definitief bevestigd dat ABN Amro vanaf volgend seizoen terugkeert als hoofdsponsor. Etiënne Verhoeff plaatst in de voetbalpodcast van het AD echter wel een aantal vraagtekens bij de miljoenendeal.

"Ik dacht wel even: je legt daar twaalf miljoen euro per jaar voor neer, terwijl ondertussen een enorme bezuinigingsoperatie gaande is bij ABN AMRO", legt de presentator uit. "Je gooit er 5000 mensen uit om nog winstgevender te worden en er wordt nog efficiënter gewerkt", constateert Verhoeff.

"Het zal wel weer de wet van de economie zijn, maar ergens denk ik toch... Ik kan me voorstellen dat als je medewerker bent van ABN, en je hoort "we gaan snijden, want we willen nog winstgevender worden", maar in de tussentijd geeft diezelfde bank in de komende jaren bijna 60 miljoen euro uit aan Ajax...", vervolgt hij.