ABN Amro laat kassa bij Ajax rinkelen: "12 miljoen euro per jaar"
Ajax heeft woensdagochtend definitief bevestigd dat ABN Amro vanaf volgend seizoen terugkeert als hoofdsponsor. Etiënne Verhoeff plaatst in de voetbalpodcast van het AD echter wel een aantal vraagtekens bij de miljoenendeal.
"Ik dacht wel even: je legt daar twaalf miljoen euro per jaar voor neer, terwijl ondertussen een enorme bezuinigingsoperatie gaande is bij ABN AMRO", legt de presentator uit. "Je gooit er 5000 mensen uit om nog winstgevender te worden en er wordt nog efficiënter gewerkt", constateert Verhoeff.
"Het zal wel weer de wet van de economie zijn, maar ergens denk ik toch... Ik kan me voorstellen dat als je medewerker bent van ABN, en je hoort "we gaan snijden, want we willen nog winstgevender worden", maar in de tussentijd geeft diezelfde bank in de komende jaren bijna 60 miljoen euro uit aan Ajax...", vervolgt hij.
Maarten Wijffels toont begrip voor het standpunt van zijn collega. "Het lijkt mij van buitenaf een hele reële vraag aan het management van zo'n bank", reageert de verslaggever. "Ik las ook ergens, en misschien speelt dat een rol, dat ING al jarenlang sponsor is van Oranje, de Rabobank zit in het hockey", weet Wijffels.
"En ABN AMRO stapt nu in een nostalgisch project", vervolgt hij realistisch. "Iedereen herinnert zich nog de vorige periode van het sponsorschap van ABN AMRO met veel hoogtepunten en nostalgische momenten", blikt Wijffels terug.
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