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Aboukhlal koos voor PSV: "Wat anders de keuze was geweest? Ajax"

Amber
bron: NOS
Zakaria Aboukhlal
Zakaria Aboukhlal Foto: © BSR Agency

Zakaria Aboukhlal heeft onthuld dat hij aan het begin van zijn loopbaan voor een belangrijke keuze stond tussen PSV en Ajax. Uiteindelijk viel de keuze op de Eindhovense club, mede dankzij één speler die voor hem jarenlang een groot voorbeeld was: Ibrahim Afellay.

In De WK Avond van de NPO blikte de huidige aanvaller van Torino terug op het moment waarop hij zijn volgende stap moest bepalen. Volgens Aboukhlal speelde Afellay een doorslaggevende rol in zijn beslissing om naar PSV te vertrekken.

"Voor elke Marokkaanse jongen was Afellay destijds een voorbeeld. Dus ja, toen ik op een gegeven moment de keuze kon maken om naar PSV te gaan..."

De 26-jarige international van Marokko geeft aan dat er destijds nog een andere Nederlandse topclub in de race was voor zijn handtekening. "Wat anders de keuze was geweest? Ajax."

Uiteindelijk koos Aboukhlal voor PSV, waar hij later zelfs nog kort samen zou spelen met zijn grote voorbeeld. De oud-speler van AZ bewaart daar warme herinneringen aan. "We zijn heel even teamgenoten geweest bij PSV, toen-ie terugkwam", vertelt hij.

Aboukhlal doorliep een deel van zijn opleiding in Eindhoven voordat hij definitief doorbrak bij AZ. Na succesvolle jaren in Alkmaar verdiende hij een transfer naar het buitenland. Inmiddels staat de aanvaller onder contract bij Torino.

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