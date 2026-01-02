'Absolute topclub denkt aan de komst van succesvolle Farioli'

Chelsea is na het ontslag van Enzo Maresca begonnen aan de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Volgens The Telegraph staat daarbij niet alleen Liam Rosenior op de lijst, maar wordt ook Francesco Farioli nadrukkelijk overwogen door de clubleiding.

Na een reeks teleurstellende resultaten besloot Chelsea deze week in te grijpen en Maresca te laten gaan. Rosenior geldt momenteel als de voornaamste kandidaat, mede vanwege zijn werk bij Strasbourg, de zusterclub van Chelsea. Toch verwacht The Telegraph dat ook Farioli serieus besproken zal worden in Londen.

De Italiaanse trainer was vorig seizoen hoofdtrainer van Ajax en stond lange tijd bovenaan in de Eredivisie, voordat hij met de Amsterdammers net naast de titel greep. Na dat seizoen vertrok Farioli naar Portugal, waar hij momenteel met FC Porto aan kop gaat van de competitie. Met een voorsprong van vijf punten op de nummer twee doet hij het daar uitstekend.