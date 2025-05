"Absoluut niet zo dat Ten Hag 'nee' heeft gezegd tegen Ajax"

Ten Hag staat hoog op de lijst bij Bayer Leverkusen en zou zelfs al zijn jawoord hebben gegeven aan de Duitse club, waar hij de opvolger van Xabi Alonso kan worden. Ten Hag kent concurrentie van Cesc Fabregas. De afgelopen dagen werd beweerd dat Ten Hag al 'nee' zou hebben gezegd tegen Ajax. Dat is volgens Mike Verweij niet waar.

"Ten Hag was en is geïnteresseerd in Ajax", zegt de clubwatcher in Kick-off. "Alleen zijn voorkeur gaat uit naar het buitenland. Daar wil hij op wachten. Ajax gaat daar niet op wachten", weet Verweij. "Dus Ajax kijkt verder. Als het in het buitenland niks wordt, dan staat Ten Hag echt wel open voor Ajax. Alleen niet als zijn eerste keus. Alleen al omdat hij ook beseft dat het afbreukrisico groter is dan gedacht, dan hij zelf wil. Én Ajax gaat niet meer de salarissen betalen die Marc Overmars in zijn laatste jaar betaalde."

"Dan kan je zeggen dat hij bij Manchester United twaalf miljoen heeft meegenomen, maar dat schijnt toch anders te werken bij zulke trainers", aldus Verweij. Hij besluit: "Het is absoluut niet zo dat Ten Hag 'nee' heeft gezegd. Alleen de kans is niet groot dat hij het wordt."