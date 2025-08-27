"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Heracles Almelo en Wout Weghorst nam de tweede treffer voor zijn rekening. De centrumspits liet na afloop tijdens de persconferentie weten dat hij dit seizoen 25 goals wil maken en de landstitel wil winnen. 

Tijmen van Wissing genoot van die uitspraken. "Ik vond het geweldig dat hij twee keer zo juicht, dat meen ik echt", sprak hij bij De Oosttribune. "Anderen ergeren zich er aan, maar ik vind het echt leuk. Qua karakter op het veld zie ik hem heel graag. Ik ken het verhaal met zijn broer, maar ik hoef geen familieverhalen meer van hem te horen over zijn dochters of de pyama's die hij vroeger wel of niet aan had. Maar als ik hem hoor over 25 goals, vind ik het knap als je dat doet. Want hij wordt er op afgerekend. Dus alle lof voor hem", besluit Van Wissing enthousiast.

Voormalig profvoetballer Sjors Brugge, die onder andere bij Go Ahead Eagles speelde, stoorde zich wel aan de spits. "Bij het juichen liep hij op een gegeven moment weer terug naar de F-Side en toen zag je dat hij met zijn handen zo deed van: kom, we gaan dit samen vieren. Maar acht of negen spelers werden daar compleet ongemakkelijk van", blikt hij terug. "Die dachten van: joh, 2-0... het is klaar en we hebben dit doelpunt eigenlijk al min of meer gevierd en hij moest weer iedereen bij zich hebben. Heel ongemakkelijk was dat", besluit Brugge over het gedrag van de Ajacied. 

