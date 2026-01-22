Acolatse (30) maakt mooie transfer: "Hij is opgeleid door Ajax"

Elton Acolatse gaat zijn loopbaan in Hongarije vervolgen bij Ferencváros, zo valt te lezen op de website van ESPN . Daniël Man is vol lof over de ontwikkeling van de 30-jarige aanvaller, die bij laagvlieger Diósgyőri een uitstekend rendement had.

"Door de fervent voetbalvolger wellicht uit het oog verloren, maar hij is opgeleid door Ajax en heeft daarna een mooie carrière gehad in België, Turkije en Israël'', vertelt Man in de podcast Tekengeld. "Het afgelopen seizoen heeft hij het met acht doelpunten en acht assists fantastisch gedaan bij Diósgyőri en dat wordt nu beloond met een transfer naar de roemruchte club Ferencváros", constateert hij.

Acolatse krijgt bij de Hongaarse topclub te maken met Robbie Keane als trainer. "Ik kan mij zijn doelpunten van vroeger nog herinneren", blikt de ervaren buitenspeler terug. "Het was heel mooi om vandaag met hem op het trainingsveld te staan en een praatje te maken. Hij is natuurlijk gewoon een legend. Het is heel mooi om nu naar een topclub in Hongarije te gaan", besluit Acolatse tevreden.