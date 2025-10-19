AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Actie Heitinga maakt Ajax-fans woedend: "Daar gaat je krediet"

Thomas
bron: X (voorheen Twitter)
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Oscar Gloukh werd zaterdag tot zijn eigen frustratie vroegtijdig naar de kant gehaald tijdens de Eredivisie-topper tussen Ajax en AZ. De Amsterdammers stonden op dat moment met 0-2 achter, maar trainer John Heitinga besloot zijn creatieve middenvelder te vervangen door controleur James McConnell. In de Johan Cruijff ArenA leidde dat tot onbegrip en een luid fluitconcert.

De keuze om bij een ruime achterstand een aanvallende kracht in te ruilen voor een verdedigende middenvelder, schoot bij veel supporters in het verkeerde keelgat. Gloukh zelf kon zijn woede bij het verlaten van het veld amper verbergen. Ook op X lieten Ajax-fans zich massaal horen. "McConnell voor Gloukh, maar laten we de trainer vooral de tijd geven!", schreef een sarcastische fan.

Een ander was nog duidelijker: "Wat een wissel. Gloukh terecht heel boos. Enige speler die nog wat heeft laten zien de laatste weken." Ook de wissel van Oliver Edvardsen werd niet begrepen. "Daar gaat je krediet John... Edvardsen en vooral Gloukh wisselen. Je snapt het echt niet...", luidt een veelzeggende reactie op X. De kritiek op Heitinga zwelt daarmee nog verder aan, in een periode waarin zijn positie toch al onder druk staat.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden John Heitinga
