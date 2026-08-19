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'AD: Ajax wil nog drie posities versterken deze transferzomer'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax is deze transferzomer nog niet uitgewinkeld. Het Algemeen Dagblad schrijft dat er drie posities zijn die Jordi Cruijff wil versterken. 

Na het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain heeft Ajax behoefte aan een nieuwe linksbuiten. De naam van Noa Lang wordt serieus genoemd voor die vacature. "Een permanente overstap is zonder het vertrek van relatief dure spelers wel minder aannemelijk", stelt clubwatcher Johan Inan. "Een huurdeal is dan logischer, ook omdat Ajax de salarislasten en afschrijvingskosten zo enigszins binnen de perken kan houden."

Dat is niet de enige positie waar de technisch directeur van Ajax mee bezig is. Zo moet er ook nog altijd een nieuwe controlerende middenvelder naar Amsterdam komen. Die vacature staat inmiddels al meer dan een jaar open. "De trainer sprak bovendien al uit dat hij vindt dat rechts voorin nog concurrentie moet komen voor Steven Berghuis", zo klinkt het.

Ajax heeft financiële mogelijkheden om wat te doen, maar zal nog wel een aantal spelers willen verkopen om salarisbudget vrij te maken. De Amsterdammers zullen waarschijnlijk tot de laatste dagen van de transfermarkt druk bezig zijn. 

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