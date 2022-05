Geschreven door Idse Geurts 18 mei 2022 om 10:05

Volgens het Algemeen Dagblad gaat Danilo een gevoelige overstap maken. Naar verluidt gaat de Braziliaanse spits een vierjarig contract bij aartsrivaal Feyenoord tekenen. Danilo beschikt over een aflopend contract waardoor Feyenoord geen transfersom voor hem hoeft te betalen. Waar vorig jaar Steven Berghuis de overstap van Feyenoord naar Ajax aandurfde, doet Danilo nu dus het omgekeerde.

Het is echter geen verrassing dat Danilo zou vertrekken bij Ajax. De spits moet het dit seizoen vooral doen met een reserverol achter Sébastien Haller en Brian Brobbey. Bij Feyenoord hoopt Danilo meer kans op speelminuten te krijgen. Dit seizoen speelde de spits immers, ook vanwege blessures bij zijn medespitsen, slechts dertien wedstrijden in de Eredivisie. Hierin scoorde hij twee keer.

Desalniettemin wilde Ajax wel het contract van Danilo verlengen. Hierdoor zou de club nog een kans krijgen om een transfersom voor de aanvaller te kunnen ontvangen. Danilo sloeg dit voorstel van Ajax echter af. De spits voelde geen waardering vanuit de club.

In Amsterdam heeft Danilo dus nooit echt kunnen slagen, nadat hij vijf jaar geleden voor ongeveer twee miljoen euro overkwam van het Braziliaanse Santos. De aanvaller kreeg in zijn eerste jaren vooral speeltijd bij Jong Ajax. In 2020 werd Danilo verhuurd aan FC Twente, waar hij indruk maakte en zeventien keer wist te scoren. Deze scoringsdrift wist de Braziliaan helaas alleen niet mee terug te nemen naar Amsterdam.