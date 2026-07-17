Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

AD: "Het is een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is"

Niek
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. De technisch directeur betaalde 10,5 miljoen euro voor een linksback en is bereid om nog veel meer te betalen voor een centrumspits, waardoor veel mensen zich afvragen hoe dat kan. 

Fabian van der Poll heeft op de website van het AD een verhaal gemaakt over de 'financiële koers' van de club uit Amsterdam. "Hoe rijmde een transfersom van 17,5 tot 19 miljoen euro met al die eerdere verhalen over saneren? Heeft Ajax de koers ineens gewijzigd? Niet per se, zeggen financieel experts tegen deze krant. De transfer valt op, maar het hoeft niet te betekenen dat de budgetten zijn verruimd, of dat het werk van Kroes teniet is gedaan", schrijft hij.

"Bovenal is het een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is", stelt Van der Poll. "Er is bezuinigd, mede om in de toekomst weer te kunnen investeren. Ajax heeft stabiele inkomsten (sponsoring, merchandise en kaartverkoop) en nog altijd de grootste buffer van de competitie, bleek uit de jaarlijkse Financiële Ranglijst Eredivisie 2026 van het Sports & Economisch Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen", blikt hij terug. 

"Wel daalde die financiële buffer (het eigen vermogen) naar 181,9 miljoen, wat onderstreept waarom Ajax kritisch naar zijn kosten heeft gekeken", constateert Van der Poll, die wel verschillen ziet met het Kroes-tijdperk. "Hij moest eerst spelers verkopen om geld uit te geven; Cruijff investeert nu al, nog voordat spelers als Josip Sutalo, Kasper Dolberg en Anton Gaaei zijn verkocht. Dat is een risico, maar wel een risico dat past bij de entree van Cruijff, die meteen zijn stempel drukt op de club", besluit de verslaggever. 

Gerelateerd:
Steven Berghuis

Supporters kritisch op Ajax-aanvaller: "Een chagrijnige porum"

0
Azzedine Ounahi

'Ajax bijna rond met middenvelder, Saudische club meldt zich'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"

0
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Supporters kritisch op Ajax-aanvaller: "Een chagrijnige porum"

'Ajax bijna rond met middenvelder, Saudische club meldt zich'

AD: "Het is een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is"

FOTO'S | Weghorst koopt villa van 1,9 miljoen euro in Overijssel

Michel noemt 3 talenten bij Ajax: "Kunnen grote spelers worden"

"Heb tegen Ernst gezegd dat Ajax de beste club van Nederland is"

Ajax-assistent geprezen: "Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen"

'Bounida kan Ajax verlaten; Europese topclub toont belangstelling'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws