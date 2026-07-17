AD: "Het is een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is"

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. De technisch directeur betaalde 10,5 miljoen euro voor een linksback en is bereid om nog veel meer te betalen voor een centrumspits, waardoor veel mensen zich afvragen hoe dat kan.

Fabian van der Poll heeft op de website van het AD een verhaal gemaakt over de 'financiële koers' van de club uit Amsterdam. "Hoe rijmde een transfersom van 17,5 tot 19 miljoen euro met al die eerdere verhalen over saneren? Heeft Ajax de koers ineens gewijzigd? Niet per se, zeggen financieel experts tegen deze krant. De transfer valt op, maar het hoeft niet te betekenen dat de budgetten zijn verruimd, of dat het werk van Kroes teniet is gedaan", schrijft hij.

"Bovenal is het een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is", stelt Van der Poll. "Er is bezuinigd, mede om in de toekomst weer te kunnen investeren. Ajax heeft stabiele inkomsten (sponsoring, merchandise en kaartverkoop) en nog altijd de grootste buffer van de competitie, bleek uit de jaarlijkse Financiële Ranglijst Eredivisie 2026 van het Sports & Economisch Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen", blikt hij terug.