AD: "Het is een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is"
Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. De technisch directeur betaalde 10,5 miljoen euro voor een linksback en is bereid om nog veel meer te betalen voor een centrumspits, waardoor veel mensen zich afvragen hoe dat kan.
Fabian van der Poll heeft op de website van het AD een verhaal gemaakt over de 'financiële koers' van de club uit Amsterdam. "Hoe rijmde een transfersom van 17,5 tot 19 miljoen euro met al die eerdere verhalen over saneren? Heeft Ajax de koers ineens gewijzigd? Niet per se, zeggen financieel experts tegen deze krant. De transfer valt op, maar het hoeft niet te betekenen dat de budgetten zijn verruimd, of dat het werk van Kroes teniet is gedaan", schrijft hij.
"Bovenal is het een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is", stelt Van der Poll. "Er is bezuinigd, mede om in de toekomst weer te kunnen investeren. Ajax heeft stabiele inkomsten (sponsoring, merchandise en kaartverkoop) en nog altijd de grootste buffer van de competitie, bleek uit de jaarlijkse Financiële Ranglijst Eredivisie 2026 van het Sports & Economisch Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen", blikt hij terug.
"Wel daalde die financiële buffer (het eigen vermogen) naar 181,9 miljoen, wat onderstreept waarom Ajax kritisch naar zijn kosten heeft gekeken", constateert Van der Poll, die wel verschillen ziet met het Kroes-tijdperk. "Hij moest eerst spelers verkopen om geld uit te geven; Cruijff investeert nu al, nog voordat spelers als Josip Sutalo, Kasper Dolberg en Anton Gaaei zijn verkocht. Dat is een risico, maar wel een risico dat past bij de entree van Cruijff, die meteen zijn stempel drukt op de club", besluit de verslaggever.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"