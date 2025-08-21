Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'AD noemt obstakel voor mogelijke Franse transfer Brian Brobbey'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey kan de laatste dagen van de transfermarkt nog een transfer naar het buitenland maken. Momenteel is Stade Rennes het meest concreet voor de spits van Ajax. 

Rennes deed al een bod van iets meer dan twintig miljoen euro voor Brobbey, maar daarmee is een transfer nog lang niet rond. Ajax hoopt het onderste uit de kan te halen en is nog in onderhandeling met de Franse club. Het Algemeen Dagblad schrijft dat beide clubs wel vertrouwen hebben in het bereiken van een overeenkomst. 

Ook dan is een transfer nog geen uitgemaakte zaak: Brobbey zelf moet ook oren hebben naar een overstap naar de nummer twaalf van Ligue 1 van afgelopen seizoen. "En dat wordt door ingewijden als een groter obstakel gezien", zo klinkt het. Brobbey geniet namelijk ook sluimerende interesse van AS Roma, VfB Stuttgart en Sunderland. Die clubs zouden de komende dagen alsnog kunnen doorpakken voor de Ajax-spits. 

Gerelateerd:
Een bal met het logo van Vitesse

'Vitesse-talenten willen vertrekken; Ajax toont belangstelling'

0
Arno Vermeulen

Arno Vermeulen: "We zijn niet verbaasd als hij bij Ajax vertrekt"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd