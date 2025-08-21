'AD noemt obstakel voor mogelijke Franse transfer Brian Brobbey'

Brian Brobbey kan de laatste dagen van de transfermarkt nog een transfer naar het buitenland maken. Momenteel is Stade Rennes het meest concreet voor de spits van Ajax.

Rennes deed al een bod van iets meer dan twintig miljoen euro voor Brobbey, maar daarmee is een transfer nog lang niet rond. Ajax hoopt het onderste uit de kan te halen en is nog in onderhandeling met de Franse club. Het Algemeen Dagblad schrijft dat beide clubs wel vertrouwen hebben in het bereiken van een overeenkomst.

Ook dan is een transfer nog geen uitgemaakte zaak: Brobbey zelf moet ook oren hebben naar een overstap naar de nummer twaalf van Ligue 1 van afgelopen seizoen. "En dat wordt door ingewijden als een groter obstakel gezien", zo klinkt het. Brobbey geniet namelijk ook sluimerende interesse van AS Roma, VfB Stuttgart en Sunderland. Die clubs zouden de komende dagen alsnog kunnen doorpakken voor de Ajax-spits.