2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'AD: zeven Europese topclubs hebben interesse in Mika Godts'

Mika Godts wordt door veel clubs in de gaten gehouden. Het Algemeen Dagblad noemt zeven Europese topclubs zijn er zeven clubs het meest serieus in de markt voor de Ajacied. 

Volgens het AD gaat het om Arsenal, Manchester United, Chelsea, FC Barcelona, Newcastle United, VfB Stuttgart en RB Leipzig. Van FC Barcelona, Arsenal en Chelsea werd eerder al gemeld dat zijn zaterdag met scouts op de tribune zitten bij Ajax - PSV.

Een paar van die teams zouden hun interesse ook al kenbaar hebben gemaakt bij de entourage van Godts. De grote hoeveelheid interesse is zeer gunstig voor Ajax. De Amsterdammers kunnen de ploegen tegen elkaar op laten bieden en zo het onderste uit de kan halen bij een eventuele transfer.

Met deze interesse lonkt een zomers vertrek. Het AD schat in dat Ajax geen recordbedragen, zoals de honderd miljoen euro voor Anthony, zal ontvangen voor Godts. De Belg ligt nog tot medio 2029 vast in Amsterdam. 

