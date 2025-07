Adam Maher wijst: "Dat was vorig jaar bij Henderson ook bij Ajax"

Adam Maher is sinds vorige week weer op de Nederlandse velden te bewonderen. De oud-speler van FC Twente traint mee bij promovendus Telstar. De transfervrije Maher heeft al lange tijd geen wedstrijd meer gespeeld en is nog niet bezig met een eventueel contract.

Maher speelde de laatste seizoenen in Saoedi-Arabië en Qatar. "De laatste anderhalf jaar heb ik gesukkeld", vertelt hij in gesprek met NH Nieuws. "Ik kijk van dag tot dag en zo ga ik momenteel verder. Ik heb een goed gesprek met de trainer gehad. Telstar is in een traject en ik ben ook in een traject. Daar proberen we het beste uit te halen. Ik probeer jongens te helpen met mijn ervaring. Voor mij is het conditie opbouwen, maar ik ben ook een jongen die spelers helpt."

Via Telstar-speler Danny Bakker kwam Maher in aanraking met de club. De twee kennen elkaar al lange tijd en kwamen elkaar tegen op de Parade in Den Haag. Bakker besloot vervolgens een balletje op te gooien bij trainer Anthony Correia, die onder de indruk is van de voetballende kwaliteiten van Maher. "Hij heeft nu al passes die ik anderen niet zie geven", aldus de oefenmeester.

Maher moet echter eerst fit worden. Zo kon hij afgelopen weekend maar een kleine twintig minuten meespelen tegen Koninklijke HFC. Dat was van tevoren afgesproken met Correia, maar online werd er gesproken over een 'niet fitte Maher' en 'zo ziet te dikke middenvelder eruit'. Correia baalde daarvan, terwijl Maher het 'typisch Nederlands' vindt en ook het respect mist voor het feit dat hij terugkeert. "Dat was vorig jaar bij Henderson ook bij Ajax."

Maher weet nog niet of hij met Telstar de Eredivisie ingaat. "Telstar gaat sowieso de Eredivisie in en ik moet me op mezelf focussen", aldus de 32-jarige middenvelder, die ook niet heeft gesproken over een eventueel contract. "We hebben geen verwachtingen van elkaar."