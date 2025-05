Adam Maher wijst naar Ajax: "Dat verwacht je niet bij zo'n club"

Een paar weken geleden leek Ajax er met de schaal vandoor te gaan, maar inmiddels staat PSV op pole-position. Adam Maher was erbij toen de Eindhovenaren in 2016 op de laatste speeldag kampioen werden, omdat de Amsterdammers verloren van De Graafschap.

"Wij waren afhankelijk van het resultaat van Ajax tegen De Graafschap. Het enige wat wij konden doen, was onze eigen wedstrijd winnen en goed spelen. Het lot lag bij Ajax en dat terwijl ze normaal negen van de tien keer winnen. Maar deze ene keer viel het, mede door de druk, goed voor ons", zegt Maher in gesprek met Sportnieuws.nl.

Wat er afgelopen woensdag gebeurde, had veel overeenkomsten met toen. "Onze wedstrijd was al afgelopen, terwijl De Graafschap tegen Ajax nog bezig was. Iedereen volgde het duel op hun telefoontje. En toen zagen we De Graafschap scoren. Dat moment bracht zoveel vreugde. Toen was het alleen nog wachten op het laatste fluitsignaal, en wisten we het zeker: we zijn kampioen. Na het laatste fluitsignaal kwam er ongelooflijk veel emotie los. Dat was echt een prachtig moment."

Dat PSV nu weer met de titel aan de haal kan gaan, had niemand een paar weken geleden verwacht. Ook Maher niet. "Een voorsprong van negen punten weggeven is iets wat je bij clubs zoals Ajax niet verwacht. Dit jaar heeft PSV zich onnodig moeten terugvechten, en daardoor was natuurlijk grote opluchting. In deze competitie kan het zomaar dat PSV alsnog punten laat liggen en dat Ajax kampioen wordt. Al heb ik er vertrouwen in dat mijn oude cluppie kampioen wordt."