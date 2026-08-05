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Adil Ramzi geeft Ajax transfertip: "Als vervanger van Mika Godts"

Niek
Adil Ramzi op De Herdgang
Adil Ramzi op De Herdgang Foto: © Pro Shots

Adil Ramzi heeft hoge verwachtingen van Shane Kluivert, de 18-jarige aanvaller van FC Barcelona. De voormalig profvoetballer, die zelf onder meer bij clubs als PSV, FC Twente, AZ, FC Utrecht en Roda JC furore maakte, werkte bij Oranje onder 19 al samen met het talent. 

"Spelers van Ajax en PSV hebben een goede techniek. Maar Shane is daarin nog verder", vertelt hij op de website van NU.nl." Hij speelt alles hard in, op het juiste been. De aannames zijn goed. Dat heeft hij geleerd in de Barça-school", aldus Ramzi, die ook vol lof is over de mentaliteit van Shane Kluivert. 

"Zijn vader Patrick en zijn moeder Rossana zijn heel aardig en betrokken. Shane is goed opgevoed en volwassen voor zijn leeftijd", vervolgt de oefenmeester, die benieuwd is naar de ontwikkeling van de jongste Kluivert-telg. "Maar ook als Shane komend seizoen nog niet doorbreekt, ligt hij hartstikke goed op schema. Hij heeft alles om net als zijn broers en vader een mooie carrière te hebben", constateert Ramzi. 

De Marokkaan hoopt stiekem dat Shane Kluivert, die nog een contract heeft tot medio 2028 bij de Spaanse topclub, een jaar bij een club in Nederland gaat spelen. "Op termijn kan hij doorbreken bij Barcelona", voorspelt hij. "Al zou ik hem eerst wel op huurbasis bij een Eredivisie-club willen zien. Misschien wel bij Ajax, als vervanger van Mika Godts", besluit Ramzi met een transfertip. 

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