Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Adil Ramzi geeft Ajax transfertip: "Als vervanger van Mika Godts"

Niek
Adil Ramzi op De Herdgang
Adil Ramzi op De Herdgang Foto: © Pro Shots

Adil Ramzi heeft hoge verwachtingen van Shane Kluivert, de 18-jarige aanvaller van FC Barcelona. De voormalig profvoetballer, die zelf onder meer bij clubs als PSV, FC Twente, AZ, FC Utrecht en Roda JC furore maakte, werkte bij Oranje onder 19 al samen met het talent. 

"Spelers van Ajax en PSV hebben een goede techniek. Maar Shane is daarin nog verder", vertelt hij op de website van NU.nl." Hij speelt alles hard in, op het juiste been. De aannames zijn goed. Dat heeft hij geleerd in de Barça-school", aldus Ramzi, die ook vol lof is over de mentaliteit van Shane Kluivert. 

"Zijn vader Patrick en zijn moeder Rossana zijn heel aardig en betrokken. Shane is goed opgevoed en volwassen voor zijn leeftijd", vervolgt de oefenmeester, die benieuwd is naar de ontwikkeling van de jongste Kluivert-telg. "Maar ook als Shane komend seizoen nog niet doorbreekt, ligt hij hartstikke goed op schema. Hij heeft alles om net als zijn broers en vader een mooie carrière te hebben", constateert Ramzi. 

De Marokkaan hoopt stiekem dat Shane Kluivert, die nog een contract heeft tot medio 2028 bij de Spaanse topclub, een jaar bij een club in Nederland gaat spelen. "Op termijn kan hij doorbreken bij Barcelona", voorspelt hij. "Al zou ik hem eerst wel op huurbasis bij een Eredivisie-club willen zien. Misschien wel bij Ajax, als vervanger van Mika Godts", besluit Ramzi met een transfertip. 

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de return in de derde voorronde van de Conference League tegen Shelbourne FC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Marc-André ter Stegen

'Ter Stegen, Brandt én Godts beschikbaar voor Shelbourne-clash'

0
Jan Virgili

'Cruijff wil doorpakken en klopt aan bij Mallorca voor talent'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Mika Godts

'Transfer van Mika Godts wordt in de komende dagen afgerond'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ter Stegen, Brandt én Godts beschikbaar voor Shelbourne-clash'

'Cruijff wil doorpakken en klopt aan bij Mallorca voor talent'

'Ajax schakelt razendsnel door en wil dribbelaar FC Barcelona kopen'

Adil Ramzi geeft Ajax transfertip: "Als vervanger van Mika Godts"

Maduro doet voorspelling: "Hij gaat gewoon weer spelen bij Ajax"

Bruggink looft Ajax-duo: "Gaan de Eredivisie ondersteboven spelen"

'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'

Joey Veerman voorspelt titelstrijd: "Grootste concurrent? Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws