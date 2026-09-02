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'Adingra doorstaat medische keuring, deal kwestie van tijd'

Max
bron: De Telegraaf
Simon Adingra
Simon Adingra Foto: © Pro Shots

Niks lijkt de komst van Simon Adingra naar Ajax nog in de weg te kunnen staan. De vleugelaanvaller heeft inmiddels ook de medische keuring doorstaan. 

Adingra werd dinsdag al medisch gekeurd, maar volgens Sky Sports wilde Ajax vandaag nog wat extra tests uitvoeren. De Telegraaf meldt inmiddels dat de international van Ivoorkust zijn medische keuring met succes heeft doorstaan.

Het is dus een kwestie van tijd voor Adingra gepresenteerd zal worden als nieuwste aanwinst van Ajax. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet. De Amsterdammers gaan Adingra voor een seizoen huren van Sunderland en kunnen hem voor 16 miljoen euro definitief overnemen. 

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